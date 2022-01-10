Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

BILD | DOSTANE AYRILIK
Ligde 12. sırada bulunan takımi son 8 maçta yalnızca 1 kez kazandı. Başarıya alışan geleneksel kulüp aşağı gitmeye devam ediyor.
Başkan Burak Elmas, Terim'in tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceklerini söyledi.
BILD | DOSTANE AYRILIK
Ligde 12. sırada bulunan takımi son 8 maçta yalnızca 1 kez kazandı. Başarıya alışan geleneksel kulüp aşağı gitmeye devam ediyor.
Başkan Burak Elmas, Terim'in tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceklerini söyledi.
Foot Mercato | TERİM BEDELİNİ ÖDÜYOR
"Galatasaray ve Fatih Terim ilişkisi sona erdi. Türk kulübü, ülkedeki en ünlü teknisyenle yollarını ayırdı. 68 yaşındaki adam, Süper Lig'de 12. sırada olmasının bedelini ödüyor.
Corriere Dello Sport | ARTIK GALATASARAY'IN HOCASI DEĞİL
"Galatasaray, Fatih Terim ile yollarını ayırdığını açıkladı. Türkiye'nin en başarılı takımı, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kaldı. Bardağı taşıran damla, ligde 14. sırada yer alan Giresunspor mağlubiyeti ile geldi.
Tuttomercato | 4. DEFA SONA ERDİ
Fatih Terim, artık Galatasaray'ın hocası değil. Avrupa Ligi'nde Lazio'nun önünde yer alan Aslan, ligde 12. sırada kaldı.
Mundo Deportivo | TERİM'İN YERİNE DOMENEC TORRENT
Galatasaray yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in görevine son verildiğini duyurdu. Terim'in yerine Domenec Torrent ile anlaşıldı.
Voetbal | TERİM'İN 4. DÖNEMİ SONA ERDİ
Ryan Babel ve Patrick van Aanholt'un formasını giydiği Galatasaray, cumartesi akşamı Süper Lig'in 14.'sü Giresunspor'a evinde mağlup oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Elmas, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Geleceğe inandığımız futbol stratejisinden sorumlu olan Fatih Terim'in mevcut görevinden istifa etmesi konusunda her iki taraf da mutabık kaldı" dedi.
De Telegraaf | 4. DÖNEM 4 YIL SÜRDÜ
Süper Lig'de alınan hayal kırıklığı sonuçların ardından Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemi sona erdi. Galatasaray, ligde yirmi maçın ardından lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde on ikinci sırada yer alıyor.
A Bola | TERİM KÖTÜ SONUÇLARA DİRENEMEDİ
Bu sezon Avrupa Ligi'nde olumlu bir ilerleme kaydetmesine rağmen, Galatasaray 20 maçta sadece yedi galibiyet ile Türkiye şampiyonasında 12. sırada yer alıyor.
O Jogo | ARTIK GALATASARAY'IN HOCASI DEĞİL
Süper Lig'deki kötü sonuçlar, antrenörün gidişini belirledi. Dört yıl birkaç ay sonra Fatih Terim teknik komutanlıktan ayrıldı.
Digi Sport | FATİH TERİM İSTİFA ETTİ
Süper Lig'deki hayal kırıklığı yaratan sonuçların ve Türkiye Kupası'ndan erken elenmenin ardından efsanevi Türk teknik adam istifa etme kararı aldı.