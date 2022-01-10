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Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

Süper Lig'de son olarak Giresunspor'a kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın ayrılışı şok etkisi yaratırken, Fransız, İtalyan, İspanyol, Alman, Hollanda, Belçika, Portekiz ve Rumen basını ayrılığa geniş yer ayırdı. İşte o başlıklar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 18:32
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

BILD | DOSTANE AYRILIK

Ligde 12. sırada bulunan takımi son 8 maçta yalnızca 1 kez kazandı. Başarıya alışan geleneksel kulüp aşağı gitmeye devam ediyor.

Başkan Burak Elmas, Terim'in tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceklerini söyledi.

Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

Foot Mercato | TERİM BEDELİNİ ÖDÜYOR

"Galatasaray ve Fatih Terim ilişkisi sona erdi. Türk kulübü, ülkedeki en ünlü teknisyenle yollarını ayırdı. 68 yaşındaki adam, Süper Lig'de 12. sırada olmasının bedelini ödüyor.

Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

Corriere Dello Sport | ARTIK GALATASARAY'IN HOCASI DEĞİL

"Galatasaray, Fatih Terim ile yollarını ayırdığını açıkladı. Türkiye'nin en başarılı takımı, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kaldı. Bardağı taşıran damla, ligde 14. sırada yer alan Giresunspor mağlubiyeti ile geldi.

Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

Tuttomercato | 4. DEFA SONA ERDİ

Fatih Terim, artık Galatasaray'ın hocası değil. Avrupa Ligi'nde Lazio'nun önünde yer alan Aslan, ligde 12. sırada kaldı.

Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

Mundo Deportivo | TERİM'İN YERİNE DOMENEC TORRENT

Galatasaray yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in görevine son verildiğini duyurdu. Terim'in yerine Domenec Torrent ile anlaşıldı.

Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

Voetbal | TERİM'İN 4. DÖNEMİ SONA ERDİ

Ryan Babel ve Patrick van Aanholt'un formasını giydiği Galatasaray, cumartesi akşamı Süper Lig'in 14.'sü Giresunspor'a evinde mağlup oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Elmas, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Geleceğe inandığımız futbol stratejisinden sorumlu olan Fatih Terim'in mevcut görevinden istifa etmesi konusunda her iki taraf da mutabık kaldı" dedi.

Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

De Telegraaf | 4. DÖNEM 4 YIL SÜRDÜ

Süper Lig'de alınan hayal kırıklığı sonuçların ardından Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemi sona erdi. Galatasaray, ligde yirmi maçın ardından lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde on ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

A Bola | TERİM KÖTÜ SONUÇLARA DİRENEMEDİ

Bu sezon Avrupa Ligi'nde olumlu bir ilerleme kaydetmesine rağmen, Galatasaray 20 maçta sadece yedi galibiyet ile Türkiye şampiyonasında 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

O Jogo | ARTIK GALATASARAY'IN HOCASI DEĞİL

Süper Lig'deki kötü sonuçlar, antrenörün gidişini belirledi. Dört yıl birkaç ay sonra Fatih Terim teknik komutanlıktan ayrıldı.

Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

Digi Sport | FATİH TERİM İSTİFA ETTİ

Süper Lig'deki hayal kırıklığı yaratan sonuçların ve Türkiye Kupası'ndan erken elenmenin ardından efsanevi Türk teknik adam istifa etme kararı aldı.

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