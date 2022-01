Galatasaray haberleri | Yabancı basında Fatih Terim yankıları! "Bedelini ödüyor"

Galatasaray yaptığı açıklamada, Fatih Terim 'in görevine son verildiğini duyurdu. Terim'in yerine Domenec Torrent ile anlaşıldı.

Voetbal | TERİM'İN 4. DÖNEMİ SONA ERDİ

Ryan Babel ve Patrick van Aanholt'un formasını giydiği Galatasaray, cumartesi akşamı Süper Lig'in 14.'sü Giresunspor'a evinde mağlup oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Elmas, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Geleceğe inandığımız futbol stratejisinden sorumlu olan Fatih Terim'in mevcut görevinden istifa etmesi konusunda her iki taraf da mutabık kaldı" dedi.