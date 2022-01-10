Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola önerdi Fatih Terim veto etti!

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola önerdi Fatih Terim veto etti!

Galatasaray'da Fatih Terim'in yükünü azaltacak yardımcı antrenör arayışları sürüyor. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ekibinde yer alan Pro-Lisans sahibi 38 yaşındaki Carlos Vicens'i sarı-kırmızılı yönetici Işıtan Gün'e önerdi. Ancak Fatih Terim'in bu ismi veto ettiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola önerdi Fatih Terim veto etti!

Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ilk kez tribünler tarafından protesto edildi. Taraftarın ''Söylesene Fatih hoca, takım neden oynamıyor?'' tezahüratını yaptığı İmparator, karşılaşma sonrası, yönetimin teknik heyete yapmayı planladığı takviyeler hakkında ''Guardiola'nın yardımcılarıyla anlaşıldığı konusunda bilgim yok'' demekle yetindi.

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola önerdi Fatih Terim veto etti!

Başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde yardımcı antrenör arayan yönetici Işıtan Gün'ün iki farklı isimle görüştüğü ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; boştaki 59 yaşındaki İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'i, Terim sonrası dönemi de düşünerek gündemine alan Aslan'a, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ekibinde yer alan Pro-Lisans sahibi 38 yaşındaki Carlos Vicens'i önerdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola önerdi Fatih Terim veto etti!

Bir sene Manchester City U-18 Takımı'nı çalıştıran Carlos Vicens, sarı-kırmızılı kulübe yardımcı antrenör olarak gelmeye hazırdı ancak yönetimin bu düşüncesine, Terim'den olumlu dönüş gelmediği öğrenildi. Selçuk İnan ve Necati Ateş'i yetersiz bulan Başkan Elmas ve kurmaylarının hamlesi de böylece sonuçsuz kaldı.

DİĞER
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle
Galatasaray’da kritik Domonec Torrent zirvesi! Gözler Fatih Terim’de…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor