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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'i çıldırtan istatistik

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor 1-0 mağlup oldu. Giresunspor maçı sonrası “Bariz ve basit golleri atamıyoruz, bunu söylemekten gına geldi” diyen İmparator’un öğrencileri, bu sezonun en çok hücum girişimi yapan takımı olarak zirvede. Bunu değerlendirmede ise son sırada yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'i çıldırtan istatistik

Gol sorununa çözüm üretemeyen Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Teknik direktör Fatih Terim de 1-0 yenildikleri Giresun maçı sonrası bu duruma, "Bariz ve basit golleri atamıyoruz. Bunu söylemekten gına geldi" diyerek isyan etti. Üçüncü bölgede bitiricilik problemi yaşayan sarı-kırmızılı takımda Halil (2 gol), Diagne (2), Mohamed (5), Babel (0) gibi isimler sezon boyu beklentileri karşılayamadı. Atak geliştirmede sorunu olmayan Galatasaray'ın asıl problemini istatistikler ortaya koyuyor.

İŞTE ASLAN'IN RAKAMLARI

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, ligin en çok hücum girişimi yapan takımı (439) durumunda ancak sadece 24 golü var. Yüzde 5.5'lik başarı oranı tutturarak bu değerde ligin Malatya ile birlikte en kötüsü oldu. Terim'in takımı, atakları bitirme değerinde geçmiş yıllarını da arattı. Geçen sezon ligin en iyi 3. takımı (%10.9) olurken, 2019-20'de yüzde 13.2'lik oran tutturdu. Şampiyon olduğu 2018-19'da ilk sırada (%21.4), 2017- 18'de (20.9) ikinci basamaktaydı.

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