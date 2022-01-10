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GALATASARAY HABERLERİ: Ayrılık kararını duyan Fatih Terim'in ilk sözü ne oldu?

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. 15 dakika süren toplantıda durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra ayrılık kararı çıktı. İkili arasındaki görüşme 5 dakika sürdü ve Elmas'ın ayrılık kararını iletmesinin ardından Terim'in tek bir yorumu oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:14 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:52
GALATASARAY HABERLERİ: Ayrılık kararını duyan Fatih Terim'in ilk sözü ne oldu?

Galatasaray ile Fatih Terim'in yollarını 4. kez ayrıldı. Son olarak Ünal Aysal döneminde Florya'da antrenmandayken görevine son verildiğini öğrenen Fatih Terim, bu kez 5 dakika içerisinde görevine son verildiği haberini aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Ayrılık kararını duyan Fatih Terim'in ilk sözü ne oldu?

Başkan Burak Elmas'ın sabah saatlerinde NEF Stadı'na davet ettiği Fatih Terim, Fahri Yılmaz ile beraber stada gitti ve bizzat başkan Burak Elmas ile görüştü.

GALATASARAY HABERLERİ: Ayrılık kararını duyan Fatih Terim'in ilk sözü ne oldu?

İkili arasındaki görüşme 5 dakika sürdü ve Elmas'ın ayrılık kararını iletmesinin ardından Terim'in tek bir yorumu oldu; "Hayırlısı olsun". Kısa süren görüşmenin ardından NEF Stadı'ndan ayrılan Fatih Terim, eşyalarını toplamak ve takımla vedalaşmak için Florya'nın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ: Ayrılık kararını duyan Fatih Terim'in ilk sözü ne oldu?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 6 gün önce yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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