GALATASARAY HABERLERİ: Ayrılık kararını duyan Fatih Terim'in ilk sözü ne oldu?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 6 gün önce yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir" ifadelerini kullanmıştı.