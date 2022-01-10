GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler hayal kırıklığı! Eskileri arattılar... (GS spor haberi)

A. ÇALIK; Konyaspor'da 1521 dakikada 83 uzaklaştırma, 35 top kapma, 18 blok yaptı.
NELSSON; 1710 dakikada 69 uzaklaştırma, 20 top kapma, 7 blok yaptı.
EMRE AKBABA; Alanyaspor'da 1022 dakikada 2 gol, 3 asist, 11 isabetli şut, 18 başarılı dripling, 26 kilit pas verdi.
MORUTAN; 850 dakikada 3 gol, 2 asist, 9 isabetli şut, 37 başarılı dripling, 10 kilit pas verdi.
CICALDAU; 1375 dakikada 3 gol, 2 asist. Maç başına 39.2 pas yaptı. Yüzde 82.8 isabet sağladı. 20 kilit pas verdi. 29 top çaldı. 5 top kaptı.
TOLGA; 1075 dakikada 1 gol attı. Maç başına 65.4 pas yaptı. Yüzde 91.1 isabet sağladı. 11 kilit pas verdi. 23 top çaldı, 23 kaptı.