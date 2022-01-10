Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler hayal kırıklığı! Eskileri arattılar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler hayal kırıklığı! Eskileri arattılar... (GS spor haberi)

Fatih Terim'in gençleşme programı kapsamında Galatasaray sezon başında 24 yaşındaki Cicaldau'ya 6.5 milyon, 22 yaşındaki Morutan'a 5.7 milyon ve 23 yaşındaki Nelsson'a 7 milyon euro ödemeyi kabul etti. Genç yeteneklerin takımı sırtlaması düşünülüyordu ama işler hiç de hesaplandığı gibi gitmedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler hayal kırıklığı! Eskileri arattılar... (GS spor haberi)
Fatih Terim'in gençleşme programı kapsamında Galatasaray sezon başında 24 yaşındaki Cicaldau'ya 6.5 milyon, 22 yaşındaki Morutan'a 5.7 milyon ve 23 yaşındaki Nelsson'a 7 milyon euro ödemeyi kabul etti. Genç yeteneklerin takımı sırtlaması düşünülüyordu ama işler hiç de hesaplandığı gibi gitmedi. Cimbom dibe vururken beğenilmeyerek bedava gönderilen Ahmet Çalık ile Tolga Ciğerci ve Alanya'ya kiralanan Emre Akbaba'nın bu sezon gösterdiği performanslar dikkat çekiyor.

A. ÇALIK; Konyaspor'da 1521 dakikada 83 uzaklaştırma, 35 top kapma, 18 blok yaptı.

NELSSON; 1710 dakikada 69 uzaklaştırma, 20 top kapma, 7 blok yaptı.

EMRE AKBABA; Alanyaspor'da 1022 dakikada 2 gol, 3 asist, 11 isabetli şut, 18 başarılı dripling, 26 kilit pas verdi.

MORUTAN; 850 dakikada 3 gol, 2 asist, 9 isabetli şut, 37 başarılı dripling, 10 kilit pas verdi.

CICALDAU; 1375 dakikada 3 gol, 2 asist. Maç başına 39.2 pas yaptı. Yüzde 82.8 isabet sağladı. 20 kilit pas verdi. 29 top çaldı. 5 top kaptı.

TOLGA; 1075 dakikada 1 gol attı. Maç başına 65.4 pas yaptı. Yüzde 91.1 isabet sağladı. 11 kilit pas verdi. 23 top çaldı, 23 kaptı.

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