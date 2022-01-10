GALATASARAY HABERİ: Yeni proje iflas etti! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi)

Galatasaray'da işler her geçen gün biraz daha sarpa sarıyor. Türkiye Kupası'na veda eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de de dikiş tutturamıyor. 7 maçlık olumsuz seriyi Antalyaspor galibiyetiyle bozsa da ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor'a evinde 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar son 9 lig maçının sadece birinden 3 puan çıkarabildi. Ligdeki 20. maçında 7. mağlubiyetini alan Galatasaray'da hem yönetim, hem de teknik direktör Fatih Terim yüksek sesle tartışılıyor. Giresunspor maçının son bölümünde tribünler de sesini yükseltti ve dikkat çeken protestolar yapıldı.





GENÇLER YÜKÜ TAŞIYAMADI



G.Saray tribünleri, Giresunspor maçında futbolcular, yönetim ve Terim'i de protesto etti. Futbolculara, 'formayı çıkarın' diye seslenen Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederken, Fatih Terim'e de "Takım niye oynamıyor" diye seslendi. Lider Trabzonspor ile puan farkı 22'ye çıkarken, G.Saraylıların şampiyonluk umutları artık tükendi. Aslında sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle geleceğe yatırım yapma kararı alınmış ve 25 euro harcanarak genç isimler kadroya katılmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı, yaş ortalaması düşen takım geçmişi aratır oldu.



