GALATASARAY HABERİ: Gözler Fatih Terim'de! İstifa edecek mi? (GS spor haberi)

Giresunspor mağlubiyetiyle Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Tribünlere son bir umut gelen sarıkırmızılı taraftarlar, stadı büyük protestolar eşliğinde terk ederken gözler ilk defa bu kadar yüksek sesle 'istifası' istenilen teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Deneyimli çalıştırıcı maç sonrası takımının gösterdiği kötü gidişata alışkın olmadığını, hem taraftarın tepkisine hem de yaşanan mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

"Galatasaray'ın kurtuluşu bu yoldadır" diyerek projesine sahip çıkan Terim istifa çağrılarıyla ilgili, "Belki hayatımın ve kariyerimin daha önceki dönemlerinde kırılacağım, fevri davranış göstereceğim veya serzenişte bulunacağım yaklaşımları Galatasaray'ın geleceği için göğüslemeye hazırım" diye konuştu. Taraftara da mesaj gönderdi: Hem olaylara hem de mağlubiyetten dolayı üzgünüm ama bizi buradan çıkaracak olan yine Galatasaray taraftarıdır!..



