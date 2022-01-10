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Dünyaca ünlü gazeteci 2 yıllık anlaşmayı açıkladı! Domenec Torrent Galatasaray'da

Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrılırken, gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda gündeme birçok isim gelirken, dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 16:05 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 16:15
Dünyaca ünlü gazeteci 2 yıllık anlaşmayı açıkladı! Domenec Torrent Galatasaray'da

Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da teknik direktör arayışları başladı. Sarı-kırmızılıların gündemine birçok isim yer alırken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-kırmızılıların Domenec Torrent ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G.Saray'ın İspanyol teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacağını öne sürdü.

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