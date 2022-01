Dünyaca ünlü gazeteci 2 yıllık anlaşmayı açıkladı! Domenec Torrent Galatasaray'da

Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da teknik direktör arayışları başladı. Sarı-kırmızılıların gündemine birçok isim yer alırken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-kırmızılıların Domenec Torrent ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G.Saray'ın İspanyol teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacağını öne sürdü.

🔜✍️️ Former Pep Guardiola's assistant Domenic #Torrent is set to become the new coach of #Galatasaray. Ready 2-years contract. #transfers