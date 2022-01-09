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SPOR HABERİ - Galatasaray'da hava toz duman! Terim ve istifa...

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan ikinci yarı mücadeleleri ile sürüyor. İkinci yarıyı Giresunspor karşısında açan Galatasaray rakibine 1-0 mağlup olurken beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Alınan bu yenilgi sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar yönetimi protestoya davet ederken Fatih Terim'e "Takım niye oynamıyor" diye seslendi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 12:55
SPOR HABERİ - Galatasaray'da hava toz duman! Terim ve istifa...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'a elendikten sonra türbülansa giren Galatasaray'da GZT Giresunspor mağlubiyeti sonrası hava tamamen toz duman oldu.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da hava toz duman! Terim ve istifa...

Galatasaray, Süper Lig'de kötü gidişatı durduramıyor. 7 maçlık olumsuz seriyi Fraport Tav Antalyaspor galibiyetiyle bozan Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor'a evinde 1-0 mağlup oldu.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da hava toz duman! Terim ve istifa...

Sarı-kırmızılılar son 9 lig maçının sadece birinden 3 puan çıkarabildi. Ligdeki 20'nci maçında 7'nci mağlubiyetini alan Galatasaray'da hem yönetim, hem de teknik direktör Fatih Terim yüksek sesle tartışılıyor. Giresunspor maçının son bölümünde artık tribünler de protestoya başladı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da hava toz duman! Terim ve istifa...

"TAKIM NİYE OYNAMIYOR?"
Galatasaray tribünleri, Giresunspor maçında futbolcular, yönetim ve Fatih Terim'i de protesto etti. Futbolculara, 'formayı çıkarın' diye seslenen Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederken, teknik direktör Fatih Terim'e de "Takım niye oynamıyor" diye seslendi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da hava toz duman! Terim ve istifa...

TERİM İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYOR
Teknik direktör Fatih Terim, projesine inandığını ifade ederken, sonuna kadar gideceğini söyleyip, şu an istifayı düşünmediğinin mesajını verdi. Başkan Burak Elmas ve yönetimi ise sessizliğini koruyor. Taraftar yönetimden de net açıklamalar bekliyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da hava toz duman! Terim ve istifa...

HAFTAYA HATAY DEPLASMANI
Lider Trabzonspor ile puan farkı 22'ye çıkarken, Galatasaraylıların şampiyonluk umutları artık tükendi. Haftaya Hatay deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılılar en azından Avrupa kupalarına gidebilmek için üst sıralara tırmanmaya çalışacak.

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