SPOR HABERİ - Galatasaray'da hava toz duman! Terim ve istifa...

"TAKIM NİYE OYNAMIYOR?"

Galatasaray tribünleri, Giresunspor maçında futbolcular, yönetim ve Fatih Terim'i de protesto etti. Futbolculara, 'formayı çıkarın' diye seslenen Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederken, teknik direktör Fatih Terim'e de "Takım niye oynamıyor" diye seslendi.

TERİM İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYOR

Teknik direktör Fatih Terim, projesine inandığını ifade ederken, sonuna kadar gideceğini söyleyip, şu an istifayı düşünmediğinin mesajını verdi. Başkan Burak Elmas ve yönetimi ise sessizliğini koruyor. Taraftar yönetimden de net açıklamalar bekliyor.