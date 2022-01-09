Galatasaray'da 170 milyonluk hayal kırıklığı! Cicaldau ve Morutan...

Taraftarlar yüksek bonservis ücretleri ödenen iki genç oyuncunun performanslarının yetersiz olduğu görüşünde... Sarı-kırmızılı taraftarlar, "İkisi de Galatasaray 'da oynayacak kapasitede değil. Bize maç kazandıracak yıldız oyuncu lazım" yorumları yaptı.

Cicaldau, Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı. Morutan ise 30 karşılaşmada 4 gol atarken 4 de asist üretti. İki genç oyuncu için 10 milyon Euro bonservis ödendi... İlk yarıda aldıkları maaş ise 800 bin Euro... Yani Galatasaray'a yaklaşık 170 milyon liralık maliyetleri var.