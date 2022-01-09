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Galatasaray'da 170 milyonluk hayal kırıklığı! Cicaldau ve Morutan...

Son dakika spor haberi: Yeni yapılanma hedefiyle sezon başında transfer politikasında gençlere önem veren Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan'a yapılan yatırımların karşılığı henüz alınamadı. Sarı-kırmızılılara yaklaşık 170 milyon liralık maliyeti olan iki Rumen futbolcu şimdiye kadar gösterdikleri performansla beklentilerin altında kaldı. Yüksek maliyetlerle kadroya katılan Cicaldau ve Morutan hayal kırıklığı yaratan transferler olarak görüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 13:28
Galatasaray'da 170 milyonluk hayal kırıklığı! Cicaldau ve Morutan...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cicaldau ve Morutan şu ana kadarki performanslarıyla beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'da 170 milyonluk hayal kırıklığı! Cicaldau ve Morutan...

Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Oyuncuya ise yıllık 1 milyon Euro maaş verildi. Morutan için ise 3.5 milyon Euro bonservis ücreti kasadan çıktı. Genç oyuncuya da 600 bin Euro maaş yazıldı.

Galatasaray'da 170 milyonluk hayal kırıklığı! Cicaldau ve Morutan...

Takvim.com.tr'nin haberine göre; Galatasaray taraftarları, takımda birçok oyuncuyu eleştirirken bunlardan en çok nasibini alan oyuncular ise iki genç yıldız olarak göze çarptı.

Galatasaray'da 170 milyonluk hayal kırıklığı! Cicaldau ve Morutan...

Taraftarlar yüksek bonservis ücretleri ödenen iki genç oyuncunun performanslarının yetersiz olduğu görüşünde... Sarı-kırmızılı taraftarlar, "İkisi de Galatasaray'da oynayacak kapasitede değil. Bize maç kazandıracak yıldız oyuncu lazım" yorumları yaptı.

Galatasaray'da 170 milyonluk hayal kırıklığı! Cicaldau ve Morutan...

Cicaldau, Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı. Morutan ise 30 karşılaşmada 4 gol atarken 4 de asist üretti. İki genç oyuncu için 10 milyon Euro bonservis ödendi... İlk yarıda aldıkları maaş ise 800 bin Euro... Yani Galatasaray'a yaklaşık 170 milyon liralık maliyetleri var.

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