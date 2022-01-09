Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Tarihi fiyasko! Böyle bir sezon görülmedi (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Tarihi fiyasko! Böyle bir sezon görülmedi (GS spor haberi)

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu çilesi bitmek bilmiyor. Büyük beklentilerle girilen yıl, sarı-kırmızılılar için adeta kabusa döndü. Son 9 maçta sadece 1 kez kazandı. Liderle 22, düşme hattıyla 9 puanlık fark var. Böyle bir sezon görülmedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERİ: Tarihi fiyasko! Böyle bir sezon görülmedi (GS spor haberi)

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu çilesi bitmek bilmiyor. Büyük beklentilerle girilen yıl, sarı-kırmızılılar için adeta kabusa döndü. Dün evinde Giresunspor'a da mağlup olan Aslan, 20 maçta sadece 27 puan toplayabildi. 7 yenilgiye ulaşan Galatasaray, 20. maçlar itibarıyla en fazla mağlubiyet aldığı üç sezondan birisini geçiriyor. Cimbom, 2010-2011'de 9, 1969-1970 sezonunda ise 7 yenilgi almıştı. Kupada Denizlispor'a elenen ve son 9 lig maçında sadece Antalyaspor'u yenen Aslan'ın elinde bir tek UEFA Avrupa Ligi kaldı. Lider Trabzonspor'un tam 22 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılar, düşme hattına daha yakın. 18'er puanlı Altay ve Kasımpaşa ile arada sadece 9 puan var.

AVERAJI DA 0'A GELDİ!

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçın 13'ünde puan kaybetti. Aslan, sadece 7 galibiyet alırken; 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. 24 gol atıp, 24 gol yiyen Galatasaray'ın averajı ise 0 oldu. Aslan, gelecek hafta 21. maçında Hatayspor deplasmanına çıkacak.

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