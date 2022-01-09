Haberler Galatasaray Toroğlu'dan flaş yorum! "Yönetim Terim'i tehdit ediyor"

Toroğlu'dan flaş yorum! "Yönetim Terim'i tehdit ediyor"

Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Giresunspor karşılaşması ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Yönetim Terim'i tehdit ediyor"
Ben Ankara'da büyüdüm. Çok siyasi irade gördüm. Her siyasetçi veya iktidar, bir evvelki için şunları söylerdi: Bize enkaz bıraktılar! Sonra onlar da enkaza devam ederlerdi.
Fatih Terim'in ve bu G.Saray yönetiminin gidişi çok kötü.
Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Yönetim Terim'i tehdit ediyor"

Bakın çok kötü diyorum, kötü demiyorum. Şu anda G.Saray'ı resmen felakete sürüklüyorlar, çok net!
Sarı-kırmızı takım sahada resmen bir enkaz! İç çekişme ise felaket..
Yönetim Fatih Terim'i tehdit ediyor, arkasından konuşuyor, bazı beyanatlar veriyor ve onu istifaya zorluyor. Fatih Terim de mağdurları oynuyor, beni görevden alsınlar istiyor! Bütün bu orta oyunundan en büyük zararı ise G.Saray taraftarı görüyor.

Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Yönetim Terim'i tehdit ediyor"

Oynanan, çok eski bir orta oyunu.
G.Saray'ı idare edecek makam seçim ile gelen yönetim kuruludur. Ama sen, Fatih Terim'e seçimden önce biat edersen, teslim olursan; olacağın da budur. Kimsenin bu saatten sonra G.Saray'ı düşündüğü yok.

Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Yönetim Terim'i tehdit ediyor"

Bu kadar kötü bir G.Saray'ı yıllardır görmedim. Bakın, Giresunspor'un bir oyun planı vardı dün. Ellerinden geldiği şekilde bunu sahaya yansıttılar. G.Saray'ı iyi tahlil etmişler.
Oynadılar, başarılı da oldular.

Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Yönetim Terim'i tehdit ediyor"

Biraz daha dikkatli, biraz daha cesaretli olsalardı 2-3'ü bulmaları içten bile değiydi. Zaten farkı 2-3, olsa 5 de olurdu! Peki G.Saray'ın bir oyun planı var mı uzun zamandır??
Peki bunun sorumlusu kim, Fatih Terim.. Peki bunun sorumlusu kim, yönetim kurulu.. Peki bunun sorulusu kim, Başkan Burak Elmas..
Böyle orta oyununa devam ederseniz, hepiniz kovulursunuz!, Giresunspor'a helal olsun. Belli maddi imkanlarla bir takım kurmuşlar ve planlarını uyguluyorlar.

Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Yönetim Terim'i tehdit ediyor"

Giresun teknik adamanın bir şeyini anlayamadım. Forvette oynattığı adamı neden oyundan çıkardın?
G.Saray defansını en çok rahatsız eden isim oldu. O çıkınca, G.Saray, Giresun'un üzerine daha fazla gelmeye başladı. Adamın sakatlığı da yoktu, oyundan çıkarken mutsuzdu.
Hakem böyle bir maçı yürüye yürüye idare etti. Hatasını görmedim.

DİĞER
Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ilişkisini mutsuzluk sardı! Sorulardan kaçmak için köşe kapmaca oynadılar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor