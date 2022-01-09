Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hoş değil. Açıkçası beklemediğim bir sonuçtu. O kadar alıştık ki kaleye gelen ilk topun gol olmasına... Golden sonra kırıldık. Beraberliği bulabilseydik kazanabilirdik. İyi oynamadığımız gerçek. İyi futbolla başlayamadık. Üzgünüm. Galatasaray'da buna alışkın değilim. Gençlerin olduğu yerde iniş çıkış olur ama biz sürekli inişteyiz. Golcülerin olmamasının sıkıntısını çektik" dedi.

TARAFTAR HAKLIDIR

Taraftarların tepkisini de yorumlayan Fatih Terim, "Tepkiyi duyunca dışarı çıktım ve oyuncuları tek tek içeri aldım. Kimse bunu hak etmiyor, herkes iyi şeyler olsun diye uğraşıyor. Ben onların kötü zamanda yanlarındayım, iyi zamanda sahne onların olmalı. Çok üzüldüklerini biliyorum. Kötü sözleri hak etmiyorlar hiçbir zaman. Taraftar tepki gösterebilir, haklıdır ama kırıcı olmamalı" ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNMESİ İŞE YARAMADI

Fatih Terim, 13. haftadaki Fenerbahçe maçı sonrası 6 maçlık ceza almıştı. Yokluğunda Galatasaray sadece 1 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşamıştı. Cezasını bitiren Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kulübedeki yerini almıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, penaltılar sonucu kupa dışına itilmişti. Uzun süre sonra ligde de kulübeye geçen Terim, bir kez daha galibiyet göremedi.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Tribünler, maçın ikinci yarısında takıma büyük tepki gösterdi. Oyuncuların büyük kısmı ıslıklanırken, istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, "Söylesene Fatih hoca takım niye oynamıyor" ve "Formayı çıkarın öyle oynayın" diye bağırıldı. Ayrıca yönetim de istifaya davet edildi.