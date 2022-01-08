TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Anlaşma detayları ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup bitiren Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda ise bu sezon istenilen seviyede performans gösteremedi. Sarı-kırmızılı takımda idareciler ve teknik heyet, 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer ve tescil dönemi için çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray'da yönetim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları oldukça hızlandı. Sarı-kırmızılıların Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katacağı ilk isim ortaya çıktı. Öte yandan tecrübeli futbolcuyla yapılacak anlaşmanın mali detayları da netlik kazandı.
GEDSON, G.SARAY'DA
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in ısrarla istediği Gedson Fernandes transferini dün tamamladı. Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Gedson Fernandes'in transferi konusunda Portekiz Ligi ekibi Benfica ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Gedson Fernandes ve Benfica'ya ödeyeceği rakamlar da netleşti.