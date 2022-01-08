Galatasaray'da Sacha Boey 100 gün sonra geri döndü!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'u konuk eden Galatasaray'da Sacha Boey da geri döndü.
Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'nde 30 Eylül 2021'de oynadığı Marsilya maçında sakatlanan ve o günden sonra formasından uzak kalan Fransız sağ bek, Giresunspor mücadelesinde ilk 11'de yer alarak 100 gün sonra formasına kavuştu.
STOPERDE IŞIK KAAN SÜRPRİZİ
Öte yandan Galatasaray'da sakatlıklar ve corona virüs vakaları nedeniyle kadroda değişiklikler yaşandı. Galatasaray'ın genç stoperi Işık Kaan Arslan, Süper Lig'de ilk kez şans buldu
Galatasaray'ın Giresunspor maçı 11'i şu şekilde: İsmail Çipe, Sacha Boey, Işık Kaan, Victor Nelsson, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Babel, Halil Dervişoğlu.