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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray keskin virajda! Giresunspor maçı...

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Devre arasında toparlanmayı beklerken Koronavirüs vakaları ile sarsılan sarı-kırmızılılarda tam 11 eksik var. Yönetim ile Terim arasındaki iplerin gerilmesi de kritik Giresun maçı öncesi tansiyonu yükseltti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray keskin virajda! Giresunspor maçı...

Ligin ilk yarısını Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatan Galatasaray'a iki haftalık devre arası iyi gelmedi. Sabah'ın derlediği habere göre Van Aanholt, Taylan, Alpaslan ve Fatih corona virüsüne yakalanırken, teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasındaki ipler gerildi. Kritik bir hâl alan bugünkü GZT Giresunspor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı kulüpte son durum şöyle:


GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray keskin virajda! Giresunspor maçı...

Dört oyuncusu Covid-19 olan Galatasaray'ın toplam 11 eksiği var. Feghouli ve Mohamed Afrika Kupası'nda. Muslera ve Diagne sakat. Marcao ve Kerem cezalı, Belçika'ya kiralık gidecek Luyindama da yok. Fatih Terim'in altyapıdan Işık Kaan Arslan'ı stoperde oynatmaktan başka çaresi kalmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray keskin virajda! Giresunspor maçı...

Giresunspor'un ardından Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray, Aslantepe'de sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor'u konuk edecek. Ocak ayındaki bu 4 maçta alınacak sonuçlar, yönetimde yüksek sesle eleştirilen Fatih Terim'in takımdaki geleceğini şekillendirecek.


GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray keskin virajda! Giresunspor maçı...

Ara transfer döneminde kulüpte belirsizlik hakim. Yönetim, oyuncu satışı yapmadan transfere soğuk ve henüz kulübe ulaşmış bir teklif yok. Başkan Burak Elmas 3 yıllık projeyi vurgulasa da sarı-kırmızılı taraftarların olası kötü sonuçlara nasıl reaksiyon vereceği bilinmiyor.

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