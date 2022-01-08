Galatasaray Giresunspor maçı sonrası Fatih Terim'den flaş sözler! "Buna alışkın değilim"

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Hoş değil, beklemediğim bir şeydi. O kadar alıştık ki kaleye gelen ilk topta gol yemeye. İlk golü yedikten sonra kırıldık, onun altından kalkamadık. Beraberliğe az da olsa yaklaştık. Ancak bugün iyi değildik, kötü oynadık. Üzgünüz. Ben Galatasaray'da buna alışkın değilim, Galatasaray hiç alışık değil. Çok bariz, basit golleri atamıyoruz, golcü dediğimiz oyuncularımız yoklar.

Gençlerin olduğu yerde inişleri kabul edebiliriz ama inmeye devam ediyoruz. Bariz, basit golleri atamamaya devam ediyoruz. Sonuç ne olursa Galatasaray bir şekilde kazanmalı, altıpasta o topu kaleye atabilmeli.

Bunları yaşayacağımızı bilerek bu savaşa girdik, bu projeyi savunuyoruz.

Tepkiyi duyunca dışarı çıktım ve oyuncuları tek tek içeri aldım. Kimse bunu hak etmiyor, herkes iyi şeyler olsun diye uğraşıyor. Ben onların kötü zamanda yanlarındayım, iyi zamanda sahne onların olmalı. Çok üzüldüklerini biliyorum.

Eskiden gelip soyunma odasında ağlardık. Benim oynadığım dönemlerde. Maçtan sonra ağlamaktansa, maçtan önce düşünerek devam edin derim hep oyuncularıma. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde. O yüzden düşünecekler.

Futbolcularım tabi ki kötü sözleri hak etmiyorlar. Bizi yine yukarı doğru çıkaracak yine onlar. Taraftar kızabilir, ama kırıcı olmamalı. Onlar da tabi alışkın değiller.