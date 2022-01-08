Galatasaray Giresunspor maçı öncesi Fatih Terim'den Işık Kaan Arslan yorumu!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Fazla sayıda oyuncumuz yok ama Galatasaray'da oynayan oyuncular bunu hissettirmeyecek ümit ediyorum. Kaan geçen seneden beri bizimle çalışıyor. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Hata yapacaktır, öğrenirken hata yapabilİir. Yanında hocası arkasında abileri olduğu sürece sorun yok. Neredeyse 4-5 tane penaltı yaptırdı Ozan. O zaman, 'Haftaya oynayacak tek oyuncu o, diğerlerini bilmiyorum' demiştim. Gençlerin arkasında hata yaptıklarında durmak önemli. Arkasında hocası, abileri var. Başaracaktır, başarmasını da istiyorum.