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Galatasaray Giresunspor maçı öncesi Fatih Terim'den Işık Kaan Arslan yorumu!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, genç futbolcu Işık Kaan Arslan'a ilk 11'de görev vermesiyle ilgili "Kaan geçen seneden beri bizimle çalışıyor. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Hata yapacaktır, öğrenirken hata yapabilİir. Yanında hocası arkasında abileri olduğu sürece sorun yok. " ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 18:35
Galatasaray Giresunspor maçı öncesi Fatih Terim'den Işık Kaan Arslan yorumu!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Fazla sayıda oyuncumuz yok ama Galatasaray'da oynayan oyuncular bunu hissettirmeyecek ümit ediyorum. Kaan geçen seneden beri bizimle çalışıyor. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Hata yapacaktır, öğrenirken hata yapabilİir. Yanında hocası arkasında abileri olduğu sürece sorun yok. Neredeyse 4-5 tane penaltı yaptırdı Ozan. O zaman, 'Haftaya oynayacak tek oyuncu o, diğerlerini bilmiyorum' demiştim. Gençlerin arkasında hata yaptıklarında durmak önemli. Arkasında hocası, abileri var. Başaracaktır, başarmasını da istiyorum.

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