Galatasaray Giresunspor maçı CANLI (GS maçı canlı anlatım)

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar, kötü gidişata dur diyerek ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Çotanaklar ise deplasmandan puan veya puanlar alma peşinde.

İLK 11'LER



Galatasaray: İsmail, Boey, Işık Kaan, Nelsson, Ömer, Berkan, Cicaldau, Emre, Morutan, Halil, Babel

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Pelupessy, Zeki, Flavio, Shapi, Serginho, Balde

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Giresunspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.