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GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent sürprizi!

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlamak isteyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Tecrübel teknik direktör Fatih Terim'e yabancı bir yardımcı isteyen başkan Burak Elmas, Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent ile görüştü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent sürprizi!

Fatih Terim'in 6 maçlık cezasında yardımcı hocalar Selçuk İnan ve Necati Ateş, sadece 1 galibiyet alarak sınıfta kalmıştı. İmparator'a tecrübeli bir yardımcı antrenör sunmak isteyen Başkan Burak Elmas'ın görüştüğü isim ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent sürprizi!

Dünyanın en iyi teknik direktörü olarak gösterilen M. City'nin menajeri Pep Guardiola'nın yıllarca yardımcılığını yapan Domenec Torrent ile temas kuruldu. Guardiola'nın yanında 521 maçta yer alan 59 yaşındaki İspanyol antrenör, 2018'de New York City'nin başına geçmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent sürprizi!

ABD ekibi New York'ta 60 maça çıkan ve 29 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 yenilgiyle 1.68 puan ortalaması tutturan Torrent, 2020'de ise Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer oldu.

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