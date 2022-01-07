GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent sürprizi!

Burada 26 maça çıkan tecrübeli hoca, 15 galibiyet ve 5 beraberlikle 1.92'lik ortalamayı buldu. Torrent, 31 Temmuz 2020'de başladığı görevi ise 9 Kasım 2020'de bıraktı ve o tarihten bu yana boşta.