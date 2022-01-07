GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent sürprizi!

Fatih Terim'in 6 maçlık cezasında yardımcı hocalar Selçuk İnan ve Necati Ateş, sadece 1 galibiyet alarak sınıfta kalmıştı. İmparator'a tecrübeli bir yardımcı antrenör sunmak isteyen Başkan Burak Elmas'ın görüştüğü isim ortaya çıktı.
Fatih Terim'in 6 maçlık cezasında yardımcı hocalar Selçuk İnan ve Necati Ateş, sadece 1 galibiyet alarak sınıfta kalmıştı. İmparator'a tecrübeli bir yardımcı antrenör sunmak isteyen Başkan Burak Elmas'ın görüştüğü isim ortaya çıktı.
Dünyanın en iyi teknik direktörü olarak gösterilen M. City'nin menajeri Pep Guardiola'nın yıllarca yardımcılığını yapan Domenec Torrent ile temas kuruldu. Guardiola'nın yanında 521 maçta yer alan 59 yaşındaki İspanyol antrenör, 2018'de New York City'nin başına geçmişti.
ABD ekibi New York'ta 60 maça çıkan ve 29 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 yenilgiyle 1.68 puan ortalaması tutturan Torrent, 2020'de ise Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer oldu.
Burada 26 maça çıkan tecrübeli hoca, 15 galibiyet ve 5 beraberlikle 1.92'lik ortalamayı buldu. Torrent, 31 Temmuz 2020'de başladığı görevi ise 9 Kasım 2020'de bıraktı ve o tarihten bu yana boşta.