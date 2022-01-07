Haberler Galatasaray Maça ilgi yoğunlaştı

Maça ilgi yoğunlaştı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında yarın Giresunspor'u ağırlayacak Galatasaray'da bilet satışı arttı. 25 liradan sunulan biletlere talebin yükseldiği öğrenildi. Maçtan iki gün öncesine kadar 20 bin 500 biletin tükendi. Maç saatine kadar miktarın 30 bini aşması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
Maça ilgi yoğunlaştı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında yarın Giresunspor'u ağırlayacak Galatasaray'da bilet satışı arttı. 25 liradan sunulan biletlere talebin yükseldiği öğrenildi. Maçtan iki gün öncesine kadar 20 bin 500 biletin tükendi. Maç saatine kadar miktarın 30 bini aşması bekleniyor.

KARDEŞLER YÖNETECEK

Galatasaray'ın Giresun maçına Arda Kardeşler atandı. 34 yaşındaki hakem bu sezon Cimbom'un 3. maçını yönetecek. Kardeşler, 1-0 kazanılan Konya ve 2-0 kaybedilen Adana Demir maçlarında düdük çalmıştı. Kardeşler, toplam 10 maçında Aslan 6 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

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