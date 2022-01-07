Galatasaray'da transfer kararı çıktı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek isimlere kaynak yaratmaya çalışıyor. Victor Nelsson, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifler şu anda masaya yatırılmış durumda.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek isimlere kaynak yaratmaya çalışıyor. Victor Nelsson, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifler şu anda masaya yatırılmış durumda.
TERİM'DEN ONAY ÇIKTI
3 futbolcuya özellikle İtalyan kulüplerinden yoğun bir ilgi olduğu ve şu anda masada resmi tekliflerin bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in değerini bulması halinde tüm oyuncuların satışına onay verdiği gelen bilgiler arasında.
Ancak tecrübeli hocanın takımın 3 kilit isminden yalnızca 1'inin devre arasında satılması yönünde yönetime görüş bildirdiği de ifade edildi.
25 MİLYON EURO
Sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Nelsson'un sözleşmesine 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.
Yönetimin Marcao ve Kerem için de taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.
SATIŞ OLURSA HAREKETE GEÇİLECEK
Galatasaray Yönetimi eğer beklenen oyuncu satışını yaparsa ara transferde çok aktif olmayı planlıyor.
Ancak herhangi bir satış gerçekleşmezse Sarı-Kırmızılılar'ın Fatih Terim'in istediği takviyeleri yapmasının çok zor olacağı belirtiliyor. (Takvim)