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Galatasaray'da transfer kararı çıktı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer sezonu için kolları sıvadı ve çalışmalarına başladı. Avrupa'da Kerem Aktürkoğlu, Nelsson ve Marcao'nun transfer piyasasının olduğu bilinirken, Fatih Terim'den son karar çıktı. Peki, Galatasaray transfer parolası nasıl olacak? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 11:06
Galatasaray'da transfer kararı çıktı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek isimlere kaynak yaratmaya çalışıyor. Victor Nelsson, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifler şu anda masaya yatırılmış durumda.

Galatasaray'da transfer kararı çıktı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

TERİM'DEN ONAY ÇIKTI
3 futbolcuya özellikle İtalyan kulüplerinden yoğun bir ilgi olduğu ve şu anda masada resmi tekliflerin bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in değerini bulması halinde tüm oyuncuların satışına onay verdiği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da transfer kararı çıktı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Ancak tecrübeli hocanın takımın 3 kilit isminden yalnızca 1'inin devre arasında satılması yönünde yönetime görüş bildirdiği de ifade edildi.

Galatasaray'da transfer kararı çıktı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

25 MİLYON EURO
Sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Nelsson'un sözleşmesine 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Galatasaray'da transfer kararı çıktı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Yönetimin Marcao ve Kerem için de taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

Galatasaray'da transfer kararı çıktı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

SATIŞ OLURSA HAREKETE GEÇİLECEK
Galatasaray Yönetimi eğer beklenen oyuncu satışını yaparsa ara transferde çok aktif olmayı planlıyor.

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