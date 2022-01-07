Galatasaray'a Dennis Man transferinde müjde geldi! Resmi açıklama...

İtalyan basınına konuşan Parma Sportif Direktörü Mauro Pederzoli , Dennis Man transferine dair yaptığı konuşmada, Galatasaray 'ın da istediği yıldız ismin transferine sıcak baktıklarını ifade etti. İşte o sözler...

YETENEKLİ, KALİTELİ OYUNCU

"Dennis Man, çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu, ayrıca takımımız için de çok önemli. Biz kendisinden mutluyuz. Bazı zorluklarla karşılaştı ancak Parma'da fark yaratacak özelliklere sahip.