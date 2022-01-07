Galatasaray'a Dennis Man transferinde müjde geldi! Resmi açıklama...

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna dahil etmek istediği bilinen 22 yaşındaki Rumen yıldız Dennis Man ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınına konuşan Parma Sportif Direktörü Mauro Pederzoli, Dennis Man transferine dair yaptığı konuşmada, Galatasaray'ın da istediği yıldız ismin transferine sıcak baktıklarını ifade etti. İşte o sözler...
YETENEKLİ, KALİTELİ OYUNCU
"Dennis Man, çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu, ayrıca takımımız için de çok önemli. Biz kendisinden mutluyuz. Bazı zorluklarla karşılaştı ancak Parma'da fark yaratacak özelliklere sahip.