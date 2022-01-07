Haberler Galatasaray Galatasaray'a Dennis Man transferinde müjde geldi! Resmi açıklama...

Galatasaray'a Dennis Man transferinde müjde geldi! Resmi açıklama...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu bilinen Dennis Man ile alakalı, Parma cephesinden müjdeli bir haber geldi. İtalyan basınına konuşan Parma Sportif Direktörü Mauro Pederzoli, oyuncularının transferine açık kapı bıraktı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 16:37 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 16:38
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'a Dennis Man transferinde müjde geldi! Resmi açıklama...

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna dahil etmek istediği bilinen 22 yaşındaki Rumen yıldız Dennis Man ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Dennis Man transferinde müjde geldi! Resmi açıklama...

İtalyan basınına konuşan Parma Sportif Direktörü Mauro Pederzoli, Dennis Man transferine dair yaptığı konuşmada, Galatasaray'ın da istediği yıldız ismin transferine sıcak baktıklarını ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray'a Dennis Man transferinde müjde geldi! Resmi açıklama...

YETENEKLİ, KALİTELİ OYUNCU
"Dennis Man, çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu, ayrıca takımımız için de çok önemli. Biz kendisinden mutluyuz. Bazı zorluklarla karşılaştı ancak Parma'da fark yaratacak özelliklere sahip.

Galatasaray'a Dennis Man transferinde müjde geldi! Resmi açıklama...

Parma'da yoğun tempo altında çalışıyor. Her gün sert antrenman şartlarında ve büyük gayret gösteriyor. Parma'nın önemli bir parçası.

Galatasaray'a Dennis Man transferinde müjde geldi! Resmi açıklama...

Dennis'ten menun olmadığımız söylentileri doğru değil. Ancak, kendisine teklifler gelirse değerlendireceğiz. Herkeste olduğu gibi."

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