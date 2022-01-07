GALATASARAY HABERLERİ: Luyindama'ya yol göründü! İstenen rakam...

Galatasaray kariyerine muhteşem başlayan Christian Luyindama, 2019-2020 sezonunda Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıktan sonra düşüşe geçmişti.

Çapraz bağını kopardıktan sonra 29 maç kaçıran Luyindama bir daha toparlayamadı. Savunmada yaptığı kritik hatalarla birçok kez takımı yakan 27 yaşındaki futbolcunun, Belçika ekibi Antwerp'e kiralanacağı öğrenildi.

Luyindama'nın satın alma opsiyon bedelinin ise 3.5 milyon euro olarak belirleneceği kaydedildi. Galatasaray'da 78 maça çıkan Luyindama 5 gol, 2 asistle oynadı.