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GALATASARAY HABERLERİ: Luyindama'ya yol göründü! İstenen rakam...

Galatasaray transfer haberleri: Kısa süre önce sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılan Christian Luyindama ile karar verildi. Demokratik Kongolu futbolcu ile yollar ayrılacak. Luyindama'nın satın alma opsiyon bedeli ise 3.5 milyon euro olarak belirleneceği kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 07:03
GALATASARAY HABERLERİ: Luyindama'ya yol göründü! İstenen rakam...

Galatasaray kariyerine muhteşem başlayan Christian Luyindama, 2019-2020 sezonunda Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıktan sonra düşüşe geçmişti.

Çapraz bağını kopardıktan sonra 29 maç kaçıran Luyindama bir daha toparlayamadı. Savunmada yaptığı kritik hatalarla birçok kez takımı yakan 27 yaşındaki futbolcunun, Belçika ekibi Antwerp'e kiralanacağı öğrenildi.

Luyindama'nın satın alma opsiyon bedelinin ise 3.5 milyon euro olarak belirleneceği kaydedildi. Galatasaray'da 78 maça çıkan Luyindama 5 gol, 2 asistle oynadı.

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