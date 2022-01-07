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Duran top ve hücum çalışıldı

Galatasaray ilk yarıda büyük sıkıntı çektiği duran top organizasyonları ve son vuruşu yapamama konusu üzerinde durulmaya devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
Duran top ve hücum çalışıldı

Galatasaray ilk yarıda büyük sıkıntı çektiği duran top organizasyonları ve son vuruşu yapamama konusu üzerinde durulmaya devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda duran top, hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan taktik çalışma gerçekleştirildi.

EKSİK 8'E ÇIKTI

Koronavirüse yakalanan, tedavi ve izolasyon süreci devam eden van Aanholt, Alpaslan ve Fatih'e, Taylan da eklendi. Milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed de antrenmanda yer almadı. Sakat olan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin tedavisine devam edildi. Giresunspor maçının son idmanı bugün saat 11.00'de olacak.

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