SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş karar! Ara transferde...

2 AYLIK ALACAKLARI İÇERİDE Bu çerçevede, ligin ilk yarısında yaşanan problemlerin tekrarlanmaması isteniyor. Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncunun 2 aylık alacakları içeride bulunuyor.

UEFA'DAN GELECEK PARA RAHATLACAK

Diğer taraftan, özellikle önümüzdeki ay UEFA'dan gelecek para ile beraber bir rahatlama olacağı öngörülüyor. Sarı-kırmızılılar bu şekilde mali rahatlama sağlamanın hesaplarını yapıyor.