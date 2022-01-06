SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş karar! Ara transferde...

Transfer yapabilmek için oyuncu satışı şart olan Galatasaray'da transferden öte önceliğini mevcut futbolcuların alacaklarını ödemeye verecek.
BURAK ELMAS AÇIKLAMIŞTI
"Oyuncu satışı olmadan ve bütçede yer açmadan transfer yapamayız" diyen Başkan Burak Elmas'ın, oyuncuların alacakları konusunda büyük bir hassasiyet içinde olduğu öğrenildi.
ÖNCELİK ALACAKLAR
Milliyet'in haberine göre; Başkan Elmas ve idarecilerin, oyuncuların alacaklarının zamanında ödenmesini öncelikli olarak gördükleri belirtildi.