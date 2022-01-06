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SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş karar! Ara transferde...

Spor haberi... Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin altında bir tabloyla tamamlayan Galatasaray, ara transferde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Burak Elmas transfer için harekete geçti. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 09:17 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 09:33
SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş karar! Ara transferde...

Transfer yapabilmek için oyuncu satışı şart olan Galatasaray'da transferden öte önceliğini mevcut futbolcuların alacaklarını ödemeye verecek.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş karar! Ara transferde...

BURAK ELMAS AÇIKLAMIŞTI
"Oyuncu satışı olmadan ve bütçede yer açmadan transfer yapamayız" diyen Başkan Burak Elmas'ın, oyuncuların alacakları konusunda büyük bir hassasiyet içinde olduğu öğrenildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş karar! Ara transferde...

ÖNCELİK ALACAKLAR
Milliyet'in haberine göre; Başkan Elmas ve idarecilerin, oyuncuların alacaklarının zamanında ödenmesini öncelikli olarak gördükleri belirtildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş karar! Ara transferde...

2 AYLIK ALACAKLARI İÇERİDE
Bu çerçevede, ligin ilk yarısında yaşanan problemlerin tekrarlanmaması isteniyor. Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncunun 2 aylık alacakları içeride bulunuyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş karar! Ara transferde...

TRANSFERDEN ÖNCE MAAŞ
Yönetim, kasadaki parayı transfere harcamaktansa oyuncu alacaklarını hesaplara yatırıp motivasyonu artırmayı hedefliyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş karar! Ara transferde...

UEFA'DAN GELECEK PARA RAHATLACAK
Diğer taraftan, özellikle önümüzdeki ay UEFA'dan gelecek para ile beraber bir rahatlama olacağı öngörülüyor. Sarı-kırmızılılar bu şekilde mali rahatlama sağlamanın hesaplarını yapıyor.

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