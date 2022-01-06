Haberler Galatasaray Galatasaraylı Emre Kılınç'a transfer teklifi yağıyor! 5 kulüp...

Galatasaraylı Emre Kılınç'a transfer teklifi yağıyor! 5 kulüp...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda istediği forma şansını bulamayan Emre Kılınç'a, Süper Lig'den talipler çıktı. Yıldız futbolcuya şu ana kadar 5 kulüp talip oldu. Öte yandan Emre Kılınç'ın transferi için bonservis ödemeyi kabul eden ekiplerin de olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 12:57
Galatasaraylı Emre Kılınç'a transfer teklifi yağıyor! 5 kulüp...

Marcao ve Kerem'e Avrupa'dan teklifler alan Galatasaray'da iç transferde ise ilgi gören isim Emre Kılınç...

Sivasspor, Göztepe ve Giresunspor'un aralarında yer aldığı 5'ten fazla Süper Lig ekibinin ara transfer döneminde Emre'yi istediklerini bildirdi.

Emre Kılınç için bonservis ödemeye hazır kulüplerin de olduğu öğrenildi. Ancak Galatasaray cephesi, Emre'yi göndermeye sıcak bakmıyor.

27 yaşındaki solak futbolcu sezonun ilk yarısında istediği süreleri alamasa da 4 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.

Menajeri G.Saray'la görüşmek için İstanbul'a geldi Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Işıtan Gün'den Guardiola ve Fatih Terim itirafı
Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'den tehlikeli hareket! 4 yaşındaki kızı Arya'yı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor