Haberler Galatasaray Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası Okan Kocuk zirvesi! Aytaç Kara...

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası Okan Kocuk zirvesi! Aytaç Kara...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası yeni bir kaleci arayışına girerken, sürpriz bir hamle yaptı. Buna göre Galatasaraylı yetkililer, Okan Kocuk'u Giresunspor'dan geri istedi. Karadeniz temsilcisi de Okan Kocuk'a karşılık Aytaç Kara'nın transferini talep etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 09:13
Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası Okan Kocuk zirvesi! Aytaç Kara...

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray'da, sezon başında 1 yıllığına Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'u geri çağırma fikri iyice benimsenmiş durumda.

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası Okan Kocuk zirvesi! Aytaç Kara...

Kulübün ekonomik durumunu da göz önüne alan yönetim, Okan çözümünü ilk sıraya koyarken Giresunspor'la bir görüşme gerçekleştirildi.

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası Okan Kocuk zirvesi! Aytaç Kara...

26 yaşındaki kaleci ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Karadeniz ekibi, sarı kırmızılıların bu teklifine olumlu yaklaştı. Yeşil beyazlılar Okan'a karşılık olarak, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı istedi.

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası Okan Kocuk zirvesi! Aytaç Kara...

BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE
Hürriyet'in haberine göre Giresunsporlu yöneticiler, bu sezon başında geldiği Galatasaray'da çok az şans bulan ve ara Transfer dönemi için Süper Lig'den birçok kulübün listesinden olan Aytaç'ı kadrolarında görmek istediklerini sarı kırmızılı yöne time ilettiler.

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası Okan Kocuk zirvesi! Aytaç Kara...

İki kulüp başkanları arasındaki iyi ilişkiler de göz önüne alındığında Okan'ın Galatasaray'a geri dönüşü konusunda bir sıkıntı çıkması beklenmiyor.

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası Okan Kocuk zirvesi! Aytaç Kara...

Giresunspor'un Aytaç Kara talebiyle ilgili de teknik direktör Fatih Terim'le görüşülecek ve onay gelmesi durumunda Aytaç yeni takımına gidecek.

DİĞER
Tuğba Altıntop’un değişimi dudak uçuklattı! Eski halinden eser yok! Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!
Ev sahibi herkesi ilgilendiriyor! Konut kira gelirine vergi ayarı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor