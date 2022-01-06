Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası Okan Kocuk zirvesi! Aytaç Kara...

BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE

Hürriyet'in haberine göre Giresunsporlu yöneticiler, bu sezon başında geldiği Galatasaray'da çok az şans bulan ve ara Transfer dönemi için Süper Lig'den birçok kulübün listesinden olan Aytaç'ı kadrolarında görmek istediklerini sarı kırmızılı yöne time ilettiler.