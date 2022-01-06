Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası Okan Kocuk zirvesi! Aytaç Kara...

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray'da, sezon başında 1 yıllığına Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'u geri çağırma fikri iyice benimsenmiş durumda.
Kulübün ekonomik durumunu da göz önüne alan yönetim, Okan çözümünü ilk sıraya koyarken Giresunspor'la bir görüşme gerçekleştirildi.
26 yaşındaki kaleci ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Karadeniz ekibi, sarı kırmızılıların bu teklifine olumlu yaklaştı. Yeşil beyazlılar Okan'a karşılık olarak, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı istedi.