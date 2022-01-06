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Galatasaray'da Gedson Fernandes harekatı!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Gedson Fernandes defteri yeniden açıldı. Alınan bilgilere göre Benfica kulübüyle temas sağlandı ve yazılı olarak ilk resmi teklifi yapıldı. Sezon başında yıldız futbolcunun ayrılmasına izin vermeyen Portekiz temsilcisi bu kez Gedson Fernandes'i gözden çıkardı!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Gedson Fernandes harekatı!
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Galatasaray'da başkan Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı toplantıdan 'şimdilik' yola devam kararı çıkınca transfer çalışmaları da hız kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Terim'in listesinin ilk sırasında yer alan Gedson Fernandes için dün ilk resmi adımı attı. Alınan bilgilere göre Benfica kulübüyle temas sağlandı ve yazılı olarak ilk resmi teklif yapıldı.

Takvim'in haberine göre; sezon başında uzun süren görüşmelere rağmen Gedson Fernandes'i bırakmaya yanaşmayan Benfica'nın bu kez genç yıldızı gözden çıkardığı öğrenildi. Benfica'nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği ancak Galatasaray'ın işi 3-4 milyon Euro bandında bitirmek istediği belirlendi.

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