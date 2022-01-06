Galatasaray'da Gedson Fernandes harekatı!

Galatasaray'da başkan Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı toplantıdan 'şimdilik' yola devam kararı çıkınca transfer çalışmaları da hız kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Terim'in listesinin ilk sırasında yer alan Gedson Fernandes için dün ilk resmi adımı attı. Alınan bilgilere göre Benfica kulübüyle temas sağlandı ve yazılı olarak ilk resmi teklif yapıldı.

Takvim'in haberine göre; sezon başında uzun süren görüşmelere rağmen Gedson Fernandes'i bırakmaya yanaşmayan Benfica'nın bu kez genç yıldızı gözden çıkardığı öğrenildi. Benfica'nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği ancak Galatasaray'ın işi 3-4 milyon Euro bandında bitirmek istediği belirlendi.