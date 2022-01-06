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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Krzysztof Piatek Fiorentina ile imzalıyor! Galatasaray'ı yıkan haber

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, forvet transferi kapsamında gündemine Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek'i almıştı. Yıldız golcünün Fiorentina ile imza aşamasına geldiği ortaya çıktı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 09:05
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Krzysztof Piatek Fiorentina ile imzalıyor! Galatasaray'ı yıkan haber

Süper Lig'in ilk devresinde taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın takviye yapmak istediği mevkilerden biri de forvet bölgesi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Krzysztof Piatek Fiorentina ile imzalıyor! Galatasaray'ı yıkan haber

Bu kapsamda listesinin en başına Hertha Berlin'le yollarını ayırmaya hazırlanan Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek'i alan Galatasaray'a kötü haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Krzysztof Piatek Fiorentina ile imzalıyor! Galatasaray'ı yıkan haber

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Piatek, Serie A ekibi Fiorentina'ya sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Krzysztof Piatek Fiorentina ile imzalıyor! Galatasaray'ı yıkan haber

Haberin detayında Polonyalı yıldızın satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olacağı ifade edilirken Piatek'in yarın Fiorentina için sağlık kontrolünden geçeceği bilgisi de paylaşıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Krzysztof Piatek Fiorentina ile imzalıyor! Galatasaray'ı yıkan haber

Kariyerinde daha önce de Serie A'da mücadele eden Piatek, 2018-2020 yılları arasında Milan forması giymişti.

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