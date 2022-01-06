GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Krzysztof Piatek Fiorentina ile imzalıyor! Galatasaray'ı yıkan haber

Süper Lig'in ilk devresinde taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın takviye yapmak istediği mevkilerden biri de forvet bölgesi...