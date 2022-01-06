GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Krzysztof Piatek Fiorentina ile imzalıyor! Galatasaray'ı yıkan haber

Süper Lig'in ilk devresinde taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın takviye yapmak istediği mevkilerden biri de forvet bölgesi...
Bu kapsamda listesinin en başına Hertha Berlin'le yollarını ayırmaya hazırlanan Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek'i alan Galatasaray'a kötü haber geldi.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Piatek, Serie A ekibi Fiorentina'ya sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak.