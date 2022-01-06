Galatasaray için flaş iddia! Fatih Terim'in yerine Rodoflo Borrell

Takvim 'in haberine göre; Cimbom'da başarısız sonuçların ardından harekete geçen yönetim Florya'ya müdahele ederek Fatih Terim 'in ekibinde de değişiklik yapmaya karar vermişti. Selçuk İnan ve Necati Ateş'i pasif göreve çekip Terim'in yanına dünya çapında bir yardımcı antrenör getirmeyi planlayan Burak Elmas'ın görüştüğü ismin Pep Guardiola 'nın baş yardımcısı Rodolfo Borrell olduğu öğrenildi.

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Yönetimin Borrell ile birlikte yine Manchester City'nin analiz ekibinde olan bir ismi daha Galatasaray'a getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Şu anda Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol çalıştırıcı, Messi ve İniesta'nın da ilk hocası... Barcelona'da La Masia'da uzun yıllar çalışan Borrell, İspanya futbolunda çok saygın bir isim olarak anılıyor.