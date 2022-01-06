Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Zirvede Slaven Bilic sürprizi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Zirvede Slaven Bilic sürprizi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Galatasaray yönetimi içinde 5 ismin Fatih Terim’in gönderilmesi yönünde Başkan Elmas’a baskı yaptığı ve Slaven Bilic’in ismini gündeme getirdiği öne sürülüyor... İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ: Zirvede Slaven Bilic sürprizi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Başkan Burak Elmas'tan önceki gece gelen "Fatih Terim'le yola devam" açıklamasını rağmen Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor. Takvim'in haberine göre; son yapılan yönetim kurulu toplantısında 5 ismin Terim'le yolların ayrılması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

OPERASYON ERTELENDİ

Zirvede ayrıca, şu anda Fenerbahçe'nin de listesinde olan Slaven Bilic'in isminin gündeme geldiği belirlendi. Ancak diğer yöneticilerle beraber Elmas'ın da şu anda yapılacak bir değişikliğe soğuk bakması nedeniyle olası bir operasyonun ertelendiği ifade edildi.

DEFTER KAPANMADI!

Ancak kötü sonuçlar devam eder ve Terim'le yolların ayrılması yeniden gündeme gelirse, yönetimin adaylarından birisinin de Bilic olacağı iddia ediliyor. Hırvat hocanın, Çin kulübü Beijing'le kısa sürede içinde yollarını ayırması bekleniyor.

DİĞER
Son dakika: Edin Visca resmen Trabzonspor'da! İşte yılın transferinin detayları...
Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın mutluluk gözyaşları: "700 kişi gece gündüz çalışıyor, daha iyisini yapacağız"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor