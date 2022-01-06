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GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan kanat atağı! Ola Solbakken ve Emil Konradsen Ceide (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yönetim ile Fatih Terim arasındaki suların durulmasıyla kriz ortamı yerini transfere bıraktı. Kanat transferine yoğunlaşan Cimbom, Ola Solbakken ve Emil Konradsen Ceide transferleri için ilk görüşmesini gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan kanat atağı! Ola Solbakken ve Emil Konradsen Ceide (GS spor haberi)

Yönetim ile Fatih Terim arasındaki suların durulmasıyla kriz ortamı yerini transfere bıraktı. Kuzey ülkelerine öncelik veren Cimbom'un hedefinde sağ ve sol kanat oyuncuları Ola Solbakken ve Emil Konradsen Ceide var. Solbakken'in menajeri bir ay önce İstanbul'a davet edildi ve ilk görüşme gerçekleşti.

Genç futbolcu, Bodo-Glimt'le sözleşmesini uzatmama kararı almıştı. İtalya'dan da teklifler alan 23 yaşındaki Norveçli sağ açık için Galatasaray'la görüşen menajerler, Rosenborg'dan Ceide'yi de sarıkırmızılıların gündemine soktu. Linnes ve Elmander'in de bu iki oyuncuya kefil oldukları öğrenildi.

OLA SOLBAKKEN

EMIL KONRADSEN CEIDE

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