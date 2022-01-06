GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan kanat atağı! Ola Solbakken ve Emil Konradsen Ceide (GS spor haberi)

Yönetim ile Fatih Terim arasındaki suların durulmasıyla kriz ortamı yerini transfere bıraktı. Kuzey ülkelerine öncelik veren Cimbom'un hedefinde sağ ve sol kanat oyuncuları Ola Solbakken ve Emil Konradsen Ceide var. Solbakken'in menajeri bir ay önce İstanbul'a davet edildi ve ilk görüşme gerçekleşti.



Genç futbolcu, Bodo-Glimt'le sözleşmesini uzatmama kararı almıştı. İtalya'dan da teklifler alan 23 yaşındaki Norveçli sağ açık için Galatasaray'la görüşen menajerler, Rosenborg'dan Ceide'yi de sarıkırmızılıların gündemine soktu. Linnes ve Elmander'in de bu iki oyuncuya kefil oldukları öğrenildi.

OLA SOLBAKKEN

EMIL KONRADSEN CEIDE