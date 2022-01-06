GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan golcü çıkarması! Krzysztof Piatek... (GS spor haberi)

Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da gündem transfer... Elinde sadece Avrupa Ligi kalan ve finale yürümeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadroyu güçlendirmek için temaslarına hız verdi. Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den ve Afrika Kupası'na giden Mohamed'den yararlanamayacak olan ve bu sebepten gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesinde ilk sırada Krzysztof Piatek bulunuyor... Shevchenko'nun takımı Genoa'nın da Piatek'i istediği bilinirken, İtalyan basınında iki kulübün transfer yarışına dair flaş bir iddia ortaya atıldı.





GENOA'YA HAYIR



Calcio Mercato'nun haberine göre; Hertha Berlin'de beklentilerin altında kalan ve ayrılmak isteyen Krzysztof Piatek, Genoa'ya sıcak bakmazken, 26 yaşındaki golcünün, Galatasaray ile görüşmelere çoktan başladığı ifade edildi. Haberde, Polonyalı golcünün kariyeri açısından önemli bir karar alma arifesinde olduğu söylenirken, Galatasaray'ın teklifinin hem ekonomik hem de sportif açıdan çok daha çekici olduğu belirtildi. Piatek, Genoa'da Avrupa sahnesinde kendini göstermesinin Galatasaray'a göre çok daha zor olduğu için teklife sıcak bakmıyor. Hatta habere göre; sarı-kırmızılı ekibin Polonyalı golcüyle anlaşmasına bir adım kaldı.



