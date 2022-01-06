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GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan golcü çıkarması! Krzysztof Piatek... (GS spor haberi)

Süper Lig'de ilk yarının ardından ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Golcü transferi için arayışlarını sürdürensarı kırmızılılar, Krzysztof Piatek'i gündemine almıştı. Polonyalı yıldız için Galatasaray ve Genoa’nın birbirlerine rakip olduğunu belirten İtalyan basını, Cimbom'un bir adım önde olduğunu da yazdı. Piatek’in Galatasaray’ın cazip teklifinden etkilendiği dile getirildi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan golcü çıkarması! Krzysztof Piatek... (GS spor haberi)

Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da gündem transfer... Elinde sadece Avrupa Ligi kalan ve finale yürümeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadroyu güçlendirmek için temaslarına hız verdi. Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den ve Afrika Kupası'na giden Mohamed'den yararlanamayacak olan ve bu sebepten gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesinde ilk sırada Krzysztof Piatek bulunuyor... Shevchenko'nun takımı Genoa'nın da Piatek'i istediği bilinirken, İtalyan basınında iki kulübün transfer yarışına dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan golcü çıkarması! Krzysztof Piatek... (GS spor haberi)

GENOA'YA HAYIR

Calcio Mercato'nun haberine göre; Hertha Berlin'de beklentilerin altında kalan ve ayrılmak isteyen Krzysztof Piatek, Genoa'ya sıcak bakmazken, 26 yaşındaki golcünün, Galatasaray ile görüşmelere çoktan başladığı ifade edildi. Haberde, Polonyalı golcünün kariyeri açısından önemli bir karar alma arifesinde olduğu söylenirken, Galatasaray'ın teklifinin hem ekonomik hem de sportif açıdan çok daha çekici olduğu belirtildi. Piatek, Genoa'da Avrupa sahnesinde kendini göstermesinin Galatasaray'a göre çok daha zor olduğu için teklife sıcak bakmıyor. Hatta habere göre; sarı-kırmızılı ekibin Polonyalı golcüyle anlaşmasına bir adım kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan golcü çıkarması! Krzysztof Piatek... (GS spor haberi)

99 GOL ATTI

Zaglebie Lubin, Cracovia, Genoa, Milan ve son olarak Hertha Berlin formaları giyen Krzysztof Piatek için bugüne kadar tam 64 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Bu sezon beklentilerin altında kalsa da kariyeri boyunca 273 maçta, 99 gol attı, 21 de asist katkısı yaptı. Şu anki Transfermarkt fiyatı ise 10 milyon euro...

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