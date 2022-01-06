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Galatasaray Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti! Fernando Muslera ve Mbaye Diagne...

Spor haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne’nin ise tedavisine devam edildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 15:15
Galatasaray Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti! Fernando Muslera ve Mbaye Diagne...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman topla ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devam eden kısmında teknik pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde duran top organizasyonları, hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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