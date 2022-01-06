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Emre’ye teklif yağıyor

Marcao ve Kerem'e Avrupa'dan teklifler alan Galatasaray'da iç transferde ise ilgi gören isim Emre Kılınç...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Emre’ye teklif yağıyor

Marcao ve Kerem'e Avrupa'dan teklifler alan Galatasaray'da iç transferde ise ilgi gören isim Emre Kılınç... Sivasspor, Göztepe ve Giresunspor'un aralarında yer aldığı 5'ten fazla Süper Lig ekibinin ara transfer döneminde Emre'yi istediklerini bildirdi.

Emre Kılınç için bonservis ödemeye hazır kulüplerin de olduğu öğrenildi. Ancak Galatasaray cephesi, Emre'yi göndermeye sıcak bakmıyor. 27 yaşındaki solak futbolcu sezonun ilk yarısında istediği süreleri alamasa da 4 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.

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