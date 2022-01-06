Buzları erittiler

İlk yarının tamamlanmasının ardından Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim arasında baş gösteren kriz ortamı yerini bahara bıraktı. Özellikle 29 Aralık'taki zirvenin ardından, yardımcı hocalarını değiştirmesi ve transferi yönetime bırakması istenilen tecrübeli hocanın istifa etmesinin sürpriz olmayacağı yorulmayı yapılmıştı. Bu konuda medyada birçok iddia ortaya atılsa da Elmas ve Terim karşılıklı yaptıkları açıklamalarla ortamı yumuşatmayı başardı.

Terim, "Yaşanan hayal kırıklığına karşın desteğinin paylaşan Başkanımız ve yönetim kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğim" diyerek ilk adımı attı. Ardından da Elmas, " Hocamız dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim" ifadesini kullanarak Terim'e desteğini ortaya koydu.