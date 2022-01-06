Haberler Galatasaray 25 TL’ye maç bileti

25 TL’ye maç bileti

Galatasaray'da kötü gidişat, taraftarı etkilemiş ve son maçlarda tribünlerin büyük bölümü boş kalmıştı. Yönetim çareyi Giresun maçı bilet fiyatlarını indirmekte buldu ve biletler 25 ila 250 TL arasında satışa sunuldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
25 TL’ye maç bileti
Galatasaray'da kötü gidişat, taraftarı etkilemiş ve son maçlarda tribünlerin büyük bölümü boş kalmıştı. Yönetim çareyi Giresun maçı bilet fiyatlarını indirmekte buldu ve biletler 25 ila 250 TL arasında satışa sunuldu. Daha önceki maçlarda 80 ve 1250 TL arasında satılan biletlere ilgi olup olmayacağı merak konusu...
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