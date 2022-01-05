Galatasaray'da son durum ne? İdmanda 7 eksik

Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü GZT Giresunspor 'u ağırlayacak Galatasaray , hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pasla devam eden ve ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği idmanın soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.