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Galatasaray'da son durum ne? İdmanda 7 eksik

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 7 futbolcunun yer almadığı belirtildi. İşte Galatasaray'da son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 16:03
Galatasaray'da son durum ne? İdmanda 7 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü GZT Giresunspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da son durum ne? İdmanda 7 eksik

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pasla devam eden ve ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği idmanın soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray'da son durum ne? İdmanda 7 eksik

Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk ile milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in antrenmanda yer almadığı kaydedildi. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

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