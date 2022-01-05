GALATASARAY HABERİ: Odada başladı restoranda bitti! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi)

Galatasaray'da son dönemde gündemi meşgul eden Burak Elmas-Fatih Terim gerginliği dün iyice su yüzüne çıktı. Terim sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Her sezonun belli bölümlerinde, benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun bilinmesini isterim. Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için başkanımızın desteği, yönetim kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveni ile hep beraber yola çıktık. Geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise yapılan tüm gelecek planının G.Saray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım" dedi.





HEDEFİM KUPA DEĞİL FUTBOL MİRASI BIRAKABİLMEK



Terim, takıma ve çıkılan yolun sonundaki ışığa güvendiğinin altını çizip şunları söyledi: "Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim, kupa kazanmaktan öte arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir. Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim."



