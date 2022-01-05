Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Odada başladı restoranda bitti! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Odada başladı restoranda bitti! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi)

Tecrübeli hoca Fatih Terim, "Galatasaray'a zarar verdiğimi, ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım" dedi. "Sayın Başkanımız ve yönetimin göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim" diye ekledi. Burak Elmas'tan, "İç kavgadan beslenenlerin sesi çok çıksa da G.Saray'ı düşünenlerin desteği ile bildiğimiz yolda yürüyeceğiz" açıklaması geldi. Terim'in yaptığı bu açıklamanın ardından Florya'da 2.5 saat süren Burak Elmas-Fatih Terim buluşması yaşandı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Odada başladı restoranda bitti! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi)

Galatasaray'da son dönemde gündemi meşgul eden Burak Elmas-Fatih Terim gerginliği dün iyice su yüzüne çıktı. Terim sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Her sezonun belli bölümlerinde, benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun bilinmesini isterim. Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için başkanımızın desteği, yönetim kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveni ile hep beraber yola çıktık. Geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise yapılan tüm gelecek planının G.Saray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Odada başladı restoranda bitti! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi)

HEDEFİM KUPA DEĞİL FUTBOL MİRASI BIRAKABİLMEK

Terim, takıma ve çıkılan yolun sonundaki ışığa güvendiğinin altını çizip şunları söyledi: "Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim, kupa kazanmaktan öte arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir. Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim."

GALATASARAY HABERİ: Odada başladı restoranda bitti! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi)

2.5 SAATLİK ZİRVEDE ŞİKÂYETLER DİLE GELDİ

Sabah'ın haberine göre; Terim'in yaptığı bu açıklamanın ardından Florya'da 2.5 saat süren Burak Elmas-Terim buluşması yaşandı. Görüşme tecrübeli hocanın Florya'daki çalışma odasında başladı, restoran kısmında yenen yemekle devam etti. Tarafların karşılıklı olarak son dönemde yaşanan süreçle ilgili bir değerlendirme yaptıkları öğrenildi. Elmas'ın Terim'e "Hocam bizim için değerlisin. Aksi bir şeyi düşünmüyoruz" dediği kaydedildi. Terim ise medyada çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı iletti. Konuşmanın son bölümünde yemek yenirken bu bölümde transferler ve takımda yaşanan Kovid vakaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

GALATASARAY HABERİ: Odada başladı restoranda bitti! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi)

ELMAS: BİLDİĞİMİZ YOLDA YÜRÜYORUZ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ta görüşmenin ardından şu açıklama geldi: "Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray'ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."

GALATASARAY HABERİ: Odada başladı restoranda bitti! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi)

'HOCA NE SAVAŞLAR GÖRDÜ BU ANCAK TATBİKAT OLUR'

Galatasaray Kulübü Genel Sekreterliği görevinden Başkan Burak Elmas'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 16 Aralık 2021'de istifa eden Köksal Ünlü'den Terim'in açıklamasına sosyal medya üzerinden yorum geldi. Ünlü, "Hoca ne savaşlar gördü geçirdi… Bu aralar yaşananlar, olsa olsa tatbikat olur ona. Fatih Terim'i tanımayan ama çok iyi tanırmış havasında olan haramiler hariçten gazel okuyup, arkadan dolanarak iş tutmaya kalkarsa Galatasaray duvarı onların üstüne yıkılır. Herkes işine baksın" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Odada başladı restoranda bitti! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi)

NE YAŞANMIŞTI?

1- Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'den teknik kadrosunu değiştirmesini istemişti.

2- Elmas, Bülent Bayraktar'ı danışman olarak teknik ekibe aldı. Ancak Bayraktar, Florya'da beklediği ortamı bulamadığı için istifa etti.

3- Devre arasında yapılacak transferler için Elmas, Terim'e bütçelerinin olmadığını söyledi.

4- Transferler için teknik heyetten yetkiyi alan Burak Elmas, bu iş için ayrı bir ekip kuruyor. 5-Terim'e Sportif AŞ'de yönetici ol teklifi götürüldü

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