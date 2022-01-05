Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş sözler! Fatih Terim, Selçuk İnan ve Necati Ateş...

Galatasaray'dan son günlerde Fatih Terim ile ilgili ortaya atılan ayrılık iddiaları ve ligin ilk yarısındaki kötü gidişat sonrası sarı-kırmızılı camianın başkanı Burak Elmas, Milliyet'e konuştu.

'HOCANIN AYRILIĞI GÖRÜŞÜLMEDİ'

Denizlispor maçının ardından teknik direktör Fatih Terim ile yaptıkları konuşmayı anlatan Başkan Elmas, "İlk yarıyı değerlendirdik. 3 yıllık yazılı bir planımız var. Bunun neresindeyiz ve hızlandırmak için neler yapabiliriz; bunları konuştuk. Hocanın ayrılığı görüşülmedi. Zaten ilk günden beri elimi rahatlatan bir tavır içinde" diye konuştu.