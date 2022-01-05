Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş sözler! Fatih Terim, Selçuk İnan ve Necati Ateş...

Galatasaray'dan son günlerde Fatih Terim ile ilgili ortaya atılan ayrılık iddiaları ve ligin ilk yarısındaki kötü gidişat sonrası sarı-kırmızılı camianın başkanı Burak Elmas, Milliyet'e konuştu.
Galatasaray'dan son günlerde Fatih Terim ile ilgili ortaya atılan ayrılık iddiaları ve ligin ilk yarısındaki kötü gidişat sonrası sarı-kırmızılı camianın başkanı Burak Elmas, Milliyet'e konuştu.
'HOCANIN AYRILIĞI GÖRÜŞÜLMEDİ'
Denizlispor maçının ardından teknik direktör Fatih Terim ile yaptıkları konuşmayı anlatan Başkan Elmas, "İlk yarıyı değerlendirdik. 3 yıllık yazılı bir planımız var. Bunun neresindeyiz ve hızlandırmak için neler yapabiliriz; bunları konuştuk. Hocanın ayrılığı görüşülmedi. Zaten ilk günden beri elimi rahatlatan bir tavır içinde" diye konuştu.
'BU DURUMDA TRANSFER YAPAMAYIZ'
Transfer yetkisinin ilk günden itibaren yönetim kurulunda olduğuna dikkat çeken Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yaz döneminde de kulüp başkanlarıyla direkt ben görüştüm. Ancak transfer mali şartlara göre söz konusu... Bütçe boşaltabilirsek gündeme gelir. Herhangi bir oyuncumuza teklif gelmiş değil. Bu durumda transfer yapamayız" yorumunu yaptı.
'YARDIMCILAR, HOCANIN KARARI'
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in yardımcılarını beğenmedikleri yönündeki konunun da kamuoyuna yanlış aktarıldığını dile getirdi. Selçuk İnan ve Necati Ateş gibi iki değerli eski sporcunun Terim'in yardımcılığını yaptığını söyleyen Elmas, "Biz bu konuda fikirlerimizi söyleriz ama son karar hocanındır" ifadesini kullandı.
FLORYA ZİRVESİ
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün, teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme yaptı. Elmas, toplantı sonrasında, "Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.