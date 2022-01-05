Çalışmaya devam edeceğim!

Son dönemde eleştirilerin odağında yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak 'Fatih Terim ile Galatasaray' isminin yan yana gelmesinden bazı çevrelerin rahatsızlık duyduğunu savundu. Sarı-kırmızılı takımın, ligde aldığı kötü sonuçlar ve kupadan elenmesinin ardından tecrübeli teknik adamın, Başkan Burak Elmas ile arasının açıldığı ve istifaya kadar gidebilecek bir sürece girildiği şeklinde yorumlar yapılmasına karşın Terim, "Gereğini yaparım" dese de şu aşamada ayrılmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.



MEVSİMSEL SALDIRILAR



Terim, "Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyor. Her sezonun belli bölümlerinde, mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun bilinmesini isterim" dedi. Sezona başkan Burak Elmas liderliğinde ciddi bir yapılanmayla girdiklerini aktaran Fatih Terim, açıklamasını şöyle sürdürdü: Türkiye'de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için yola çıktık.



BAŞARIYA ALIŞTIRDIK



Bu yolculuk esnasında yüzleşmemiz gereken sayısız zorluk olduğunu, isimleri Galatasaray ile beraberken herkesi sürekli başarıya alıştıran insanlar olarak tüm futbol kamuoyuna kabul ettirmenin hiç de kolay olmadığını biliyorduk. Galatasaray'ın geleceği, futbolun geldiği sosyal ve kültürel ortamda kendi yıldızlarını üreteceği, ekonomik anlamda geri dönüşü olan, kulübümüzün mali yapısını dengeleyecek oyuncular üzerinden bir strateji oluşturacağı, aynı esnada büyük hedefler için yarışmaktan geri durmayacağı bu projededir. Çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum.



AMACIM MİRAS BIRAKMAK



Kariyerinde birçok önemli başarıya imza attığını vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, açıklamasını şöyle tamamladı: Kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim, rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşatmaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir. Sezon içinde yaşanılan en büyük hayal kırıklığı sonrasında dahi tüm desteğinin bizimle olduğunu paylaşan Başkanımız ve yönetimin göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim.



'GEREĞİNİ YAPARIM'



Fatih Terim, görevden ayrılmayı düşünmediğini söylese de yola çıktıkları projenin ilerlemediğini düşündüğü anda gereğini yapacağını söyledi. Sezonun ilk yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini belirterek, "Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım" ifadesini kullandı.



ELMAS: KAVGADAN BESLENİYORLAR



Fatih Terim'in ardından Başkan Burak Elmas da son günlerde yönetime dair yapılan eleştirilere cevap verdi. Elmas, "Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray'da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray'ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.



DUVAR ÜSTLERİNE YIKILIR!



Geçtiğimiz günlerde yönetimden istifa eden Köksal Ünlü, Fatih Terim'e destek çıkan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü sosyal medya hesabından, "Hoca ne savaşlar gördü geçirdi... Bu aralar yaşananlar, olsa olsa tatbikat olur ona. Fatih Terim'i tanımayan ama çok iyi tanırmış havasında olan haramiler hariçten gazel okuyup, arkadan dolarak iş tutmaya kalkarsa G.Saray duvarı onların üstüne yıkılır" dedi.



TERİM NEDEN AÇIKLAMA YAPTI?



Galatasaray'ın kötü performansının ardından gözler 29 Aralık'taki zirveye çevrildi.

Bu toplantıda, Başkan Burak Elmas'ın, Terim'e "Sportif AŞ'ye yönetici ol hocam" dediği iddia edildi.

"Sahada olmak istiyorum" yanıtı alan Elmas'ın, Necati Ateş ve Selçuk İnan'dan memnun olmadığı ve 'teknik kadrosunu yenilemesini istediği' haberleri yapıldı.

Ayrıca Elmas'ın, transferi yönetme kararı aldığı, Terim'in ekibindeki idari direktör Şükrü Hanedar ve idari menajer Uğur Yıldız'ın kızağa çekildiği ileri sürüldü.

Tüm bu kaotik ortamda 'Terim'in istifa etmesinin sürpriz olmayacağı' yorumları yapılsa da tecrübeli hoca dün yaptığı açıklama ile bu tartışmalara noktayı koydu.