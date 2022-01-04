Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Anlaşma sağlandı! Andriy Shevchenko'dan Galatasaray'a Krzysztof Piatek çalımı

TRANSFER HABERİ - Anlaşma sağlandı! Andriy Shevchenko'dan Galatasaray'a Krzysztof Piatek çalımı

Spor haberi... Süper Lig'de transfer döneminin başlamasına az bir süre kala temaslarını hızlandıran Galatasaray özellikle gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılı ekipte gündeme gelen isimlerden biri de Hertha Berlin forması giyen Piatek olmuştu. Polonyalı yıldızdan Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber geldi. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 12:01
CEVDET BERKER İŞLEYEN
TRANSFER HABERİ - Anlaşma sağlandı! Andriy Shevchenko'dan Galatasaray'a Krzysztof Piatek çalımı

Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken, devreyi topladığı 27 puanla zirvenin 19 puan gerisinde 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da gündem transfer...

TRANSFER HABERİ - Anlaşma sağlandı! Andriy Shevchenko'dan Galatasaray'a Krzysztof Piatek çalımı

Beklentilerin oldukça gerisinde bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemini en verimli şekilde tamamlamak isterken temaslarına hız vermiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Anlaşma sağlandı! Andriy Shevchenko'dan Galatasaray'a Krzysztof Piatek çalımı

Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak olan gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da, listede bulunan isimlerden biri de Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek.

TRANSFER HABERİ - Anlaşma sağlandı! Andriy Shevchenko'dan Galatasaray'a Krzysztof Piatek çalımı

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında bu transfere dair haberler çıkarken, 'Galatasaray güvenini geri kazanmasını sağlayabilir' yorumu yapılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Anlaşma sağlandı! Andriy Shevchenko'dan Galatasaray'a Krzysztof Piatek çalımı

Bu transfere dair flaş bir gelişme yaşandı. Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın gündeminde bulunan Polonyalı forvet için Andriy Shevchenko'nun takımı Genoa devrede...

TRANSFER HABERİ - Anlaşma sağlandı! Andriy Shevchenko'dan Galatasaray'a Krzysztof Piatek çalımı

Oyuncunun kulübü Hertha Berlin ile Genoa'nın büyük oranda anlaştığı kaydedilirken, Genoa'nın Piatek için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü kullandığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Anlaşma sağlandı! Andriy Shevchenko'dan Galatasaray'a Krzysztof Piatek çalımı

Haberde satın alma opsiyonunun devreye girmesi için Genoa'nın 17 milyon Euro ödemesi gerektiği Polonyalı golcünün de bu anlaşmaya sıcak baktığının altı çizildi.

TRANSFER HABERİ - Anlaşma sağlandı! Andriy Shevchenko'dan Galatasaray'a Krzysztof Piatek çalımı

Piatek bu sezon Hertha Berlin formasıyla 10 resmi maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da sular ısındı! İşte Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliğinin perde arkası... Terim istifa mı edecek?
SON DAKİKA! Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor