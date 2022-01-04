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Taksitler kapıda

Galatasaray'ın ocak ayı için hiç bir futbolcuya ödeme sözü vermemesinin nedeni ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçmişten kalan ve 3.88 milyon Euro'yu bulan transfer taksitlerini yatırması gerekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
Taksitler kapıda

Galatasaray'ın ocak ayı için hiç bir futbolcuya ödeme sözü vermemesinin nedeni ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçmişten kalan ve 3.88 milyon Euro'yu bulan transfer taksitlerini yatırması gerekiyor. Ligde istediği sonuçları alamayan (6B/6M) ve ciddi bir gelirden olan sarı-kırmızılılar, kupadan da elenerek taraftarını da kaybetti ve bilet gelirleri düştü. Buna karşılık borçların da ödenmesi gerekiyor.

İşte Galatasaray'ın bu ay yapacağı transfer ödemeleri:

Diagne'nin 13 milyon euro'luk transfer ödemesinin 1.62 milyon euro'luk 7. taksiti Kasımpaşa'ya ödenecek. Haziran ayında son ödeme yapılıp tamamlanacak.
Emre Akbaba'nın 4 milyon euro'luk transfer taksidinin 500 bin euro'luk son taksiti Alanyaspor'a ödenecek.
Luyindama'nın 5 milyon euro'luk transfer ödemesinin 612 bin euro'luk 5'inci taksiti ödenecek.
Oğulcan'ın 1.15 milyon euro'luk ödemesi Rizespor'a yapılacak.

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