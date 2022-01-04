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SPOR HABERİ - Flaş transfer gelişmesi! İrfan Can Eğribayat ve Galatasaray...

Spor haberi... Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yaşadığı talihsiz sakatlık tüm camiada şok etkisi yaratırken, bu gelişme sonrası Göztepe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesine girmişti. Bonservisi elinde olan 23 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray'a transferi netlik kazanmamışke, İzmir ekibinden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 16:03
SPOR HABERİ - Flaş transfer gelişmesi! İrfan Can Eğribayat ve Galatasaray...

Süper Lig ilk devreyi istediği yerde bitiremeyen Göztepe ara transfer çalışmalarına hız verdi. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan Boşnak kaleci Kenan Piric'i sözleşme imzalamak için İzmir'e davet etti.

SPOR HABERİ - Flaş transfer gelişmesi! İrfan Can Eğribayat ve Galatasaray...

Ancak bu hamle Göztepe'den daha çok Galatasaray'da heyecan yarattı. Çünkü İzmir ekibinin kaleci transferi yapacak olması, "İrfan Can Eğribayat'ı gönderecekler" iddiasının ortaya çıkmasına neden oldu.

SPOR HABERİ - Flaş transfer gelişmesi! İrfan Can Eğribayat ve Galatasaray...

Fernando Muslera'nın şok eden sakatlığının ardından yerli kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'ın listesindeki isimlerden birisi de İrfan Can'dı. Uzun süredir genç file bekçisini takip eden Sarı-Kırmızılılar'ın Göztepe ile dirsek teması halinde olduğu biliniyor.

SPOR HABERİ - Flaş transfer gelişmesi! İrfan Can Eğribayat ve Galatasaray...

Göztepe'nin Kenan Piric'i kadrosuna katması halinde İrfan Can konusunda flaş bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.

SPOR HABERİ - Flaş transfer gelişmesi! İrfan Can Eğribayat ve Galatasaray...

Kısa süre içinde yerli bir kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesinde İrfan Can'ın dışında Sinan Bolat ve kiralık olarak Giresunspor'a gönderdiği Okan Kocuk da yer alıyor.

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