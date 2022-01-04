SPOR HABERİ - Flaş transfer gelişmesi! İrfan Can Eğribayat ve Galatasaray...

Süper Lig ilk devreyi istediği yerde bitiremeyen Göztepe ara transfer çalışmalarına hız verdi. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan Boşnak kaleci Kenan Piric'i sözleşme imzalamak için İzmir 'e davet etti.

Ancak bu hamle Göztepe'den daha çok Galatasaray'da heyecan yarattı. Çünkü İzmir ekibinin kaleci transferi yapacak olması, "İrfan Can Eğribayat'ı gönderecekler" iddiasının ortaya çıkmasına neden oldu.