Kredi notu BB

Galatasaray’da Sportif AŞ’nin, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlandı. Galatasaray’ın notu uzun vadede hem yabancı para hem de yerli para cinsinde BB- durağan olarak belirlendi.
Galatasaray'da Sportif AŞ'nin, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlandı. Galatasaray'ın notu uzun vadede hem yabancı para hem de yerli para cinsinde BB- durağan olarak belirlendi. Sportif AŞ'nin kısa vadede notu ise yine hem yerli hem de yabancı para cinsinden B durağan olarak belirlendi.