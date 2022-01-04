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Kredi notu BB-

Galatasaray’da Sportif AŞ’nin, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlandı. Galatasaray’ın notu uzun vadede hem yabancı para hem de yerli para cinsinde BB- durağan olarak belirlendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
Kredi notu BB-
Galatasaray'da Sportif AŞ'nin, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlandı. Galatasaray'ın notu uzun vadede hem yabancı para hem de yerli para cinsinde BB- durağan olarak belirlendi. Sportif AŞ'nin kısa vadede notu ise yine hem yerli hem de yabancı para cinsinden B durağan olarak belirlendi.
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