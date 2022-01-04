Galatasaray'dan Cedric Bakambu'ya transfer mesajı! O süre içinde...

LİSTESİ ÇOK GENİŞ

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'ın yanı sıra hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Bakambu, bu süre zarfında Cim Bom'un teklifini kabul etmezse, yol haritası tekrar güncellenecek. Listesinde Bakambu dışında birçok forvet oyuncusu olan ve aynı zamanlarda onlarla da temas kuran Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in talebine göre bu isimlerden birine ağırlık vermeye başlayacak.