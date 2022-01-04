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Galatasaray'dan Cedric Bakambu'ya transfer mesajı! O süre içinde...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların ara transfer sezonunda bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, gündeme Cedric Bakambu gelmişti. Aktarılan bilgilere göre Galatasaraylı yetkililer, Cedric Bakambu'ya transfer tarihi verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 11:26
Galatasaray'dan Cedric Bakambu'ya transfer mesajı! O süre içinde...

Mustafa Muhammed'in Afrika Kupası'na gitmesi gitmesi, Mbaye Diagne'nin sakatlığının devam etmesi, Halil Dervişoğlu ile birlikte bu üçlünün ilk yarıyı da verimsiz geçirmesi, Galatasaray'ı golcü arayışına itiyor.

Galatasaray'dan Cedric Bakambu'ya transfer mesajı! O süre içinde...

Transfer temaslarına sezonun ilk devresi bitmeden başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki 1 numaralı aday Cedric Bakambu. 30 yaşındaki santrforla ikinci kez temasa geçen Galatasaraylı yöneticiler, imza parası da dahil olmak üzere son teklifi iletti.

Galatasaray'dan Cedric Bakambu'ya transfer mesajı! O süre içinde...

Bu hafta sonu itibarıyla maçlar başlayacağı için geç kalmak istemeyen Sarı- Kırmızılılar, 1 hafta içerisinde Bakambu'dan olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş bekliyor.

Galatasaray'dan Cedric Bakambu'ya transfer mesajı! O süre içinde...

LİSTESİ ÇOK GENİŞ

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'ın yanı sıra hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Bakambu, bu süre zarfında Cim Bom'un teklifini kabul etmezse, yol haritası tekrar güncellenecek. Listesinde Bakambu dışında birçok forvet oyuncusu olan ve aynı zamanlarda onlarla da temas kuran Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in talebine göre bu isimlerden birine ağırlık vermeye başlayacak.

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