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Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra Burak Elmas da konuştu! "Cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızlılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in yazılı açıklamasının ardından, Başkan Burak Elmas da son günlerde yaşananlara ilişkin konuştu. Burak Elmas konuşmasında, "Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 16:55
Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra Burak Elmas da konuştu! "Cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son günlerde yönetime dair yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Elmas, "Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Galatasaray yönetimine dair son günlerde yapılan eleştirilerin ardından Başkan Burak Elmas bir açıklama yaptı. "Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" cümlelerine yer veren Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray'ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."
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