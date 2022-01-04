GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Omar Elabdellaoui kiralanıyor mu? Galatasaray'da sağ bek belirsizliği

Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda yer alan Omar Elabdellaoui, DeAndre Yedlin ve Sacha Boey, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı bir türlü gösteremezken, 3 oyuncunun durumu gelecek günlerde netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılar, bu belirsizlikten dolayı sağ bek arayışlarına devam ediyor.