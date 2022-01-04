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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Omar Elabdellaoui kiralanıyor mu? Galatasaray'da sağ bek belirsizliği

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de ilk devre zirveden uzak kalan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda ligin ikinci yarısı öncesi en çok merak edilen konulardan biri de sağ bek mevkisindeki sorunlar. Tedavisinde sona gelinen Omar Elabdellaoui'nin kiralanması gündeme gelirken, DeAndre Yedlin'le yolların ayrılması bekleniyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 11:07
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Omar Elabdellaoui kiralanıyor mu? Galatasaray'da sağ bek belirsizliği

Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda yer alan Omar Elabdellaoui, DeAndre Yedlin ve Sacha Boey, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı bir türlü gösteremezken, 3 oyuncunun durumu gelecek günlerde netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılar, bu belirsizlikten dolayı sağ bek arayışlarına devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Omar Elabdellaoui kiralanıyor mu? Galatasaray'da sağ bek belirsizliği

OMAR ELABDELLAOUİ KİRALANABİLİR

Geçtiğimiz yılbaşında evinde havai fişek patlaması sonrasında gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, büyük umutlarla Olympiakos'tan kadroya dahil edilmişti. Tedavisine ABD'de devam ettikten sonra Türkiye'ye dönen Norveçli sağ bek, atletik performans ekibiyle çalışmalara başlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Omar Elabdellaoui kiralanıyor mu? Galatasaray'da sağ bek belirsizliği

30 yaşındaki sağ bek oyuncusunun devre arasında sağlık testlerinden geçmesi halinde lisansı çıkartılacak. Elabdellaoui'nin sonrasında ise kondisyon ve maç eksiğini kapatmak için Süper Lig'den bir kulübe kiralanacağı da konuşulanlar arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Omar Elabdellaoui kiralanıyor mu? Galatasaray'da sağ bek belirsizliği

DEANDRE YEDLIN GÖZDEN ÇIKARILDI

Omar Elabdellaoui'nin sakatlığı sonrasında sarı-kırmızılı ekip bu bölgeye DeAndre Yedlin'i transfer etmişti. 2021 Şubat ayında Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'tan bedelsiz olarak takıma katılan 28 yaşındaki sağ bek, beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Omar Elabdellaoui kiralanıyor mu? Galatasaray'da sağ bek belirsizliği

Sarı-kırmızılı forma ile toplamda 43 maçta görev alan ABD'li futbolcu 1 gol, 1 asistlik performansıyla bekleneni veremedi. Düşük performansının yanı sıra sakatlık sorunu da yaşayan Yedlin, gözden çıkarılmış durumda. ABD'li sağ bekin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Omar Elabdellaoui kiralanıyor mu? Galatasaray'da sağ bek belirsizliği

SACHA BOEY'İN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ve DeAndre Yedlin'in beklentileri karşılayamaması sonrasında yaz transfer döneminde Sacha Boey transfer edildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'den kadroya dahil edilen 20 yaşındaki genç sağ bek Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 7 maçta görev alabildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Omar Elabdellaoui kiralanıyor mu? Galatasaray'da sağ bek belirsizliği

Genç sağ bek, bu maçlarda takımına 1 gol katkısında bulundu. 8 Eylül'de 2021'de uyluk sakatlığı yaşayan Boey, 19 gün takımdan ayrı kalmıştı. 30 Eylül'de bir kez daha aynı sakatlığı yaşayan Boey, 92 gündür forma yüzü görmüyor.

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