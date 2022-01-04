GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Omar Elabdellaoui kiralanıyor mu? Galatasaray'da sağ bek belirsizliği

Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda yer alan Omar Elabdellaoui, DeAndre Yedlin ve Sacha Boey, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı bir türlü gösteremezken, 3 oyuncunun durumu gelecek günlerde netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılar, bu belirsizlikten dolayı sağ bek arayışlarına devam ediyor.
OMAR ELABDELLAOUİ KİRALANABİLİR
Geçtiğimiz yılbaşında evinde havai fişek patlaması sonrasında gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, büyük umutlarla Olympiakos'tan kadroya dahil edilmişti. Tedavisine ABD'de devam ettikten sonra Türkiye'ye dönen Norveçli sağ bek, atletik performans ekibiyle çalışmalara başlamıştı.
30 yaşındaki sağ bek oyuncusunun devre arasında sağlık testlerinden geçmesi halinde lisansı çıkartılacak. Elabdellaoui'nin sonrasında ise kondisyon ve maç eksiğini kapatmak için Süper Lig'den bir kulübe kiralanacağı da konuşulanlar arasında.