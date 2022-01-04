GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Okay Yokuşlu, Rodrigo Dourado, Jose Manuel Lopez

Süper Lig'de 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan Galatasaray, ligin ilk yarısını 10. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna grup lideri olarak yükselen Aslan, transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın transfer listesi de ortaya çıktı. İşte Fatih Terim'in Burak Elmas ve ekibine sunduğu isimler...

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👉 KRZYSZTOF PIATEK

Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın gündeminde bulunan Polonyalı forvet Piatek için Andriy Shevchenko'nun takımı Genoa devrede...

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👉 CEDRIC BAKAMBU

Transfer temaslarına sezonun ilk devresi bitmeden başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki 1 numaralı aday Cedric Bakambu. 30 yaşındaki santrforla ikinci kez temasa geçen Galatasaraylı yöneticiler, imza parası da dahil olmak üzere son teklifi iletti.

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👉 DENNIS MANN

Transfer çalışmalarına gaza basan Aslan, listesini belirledi. Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı-kırmızılıların kadroya katmak istediği isimlerin başında Parma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen futbolcu Dennis Man geliyor.

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👉 OKAY YOKUŞLU

Fransız basınına yansıyan Fotomaç'ın derlediği haberde Bordeaux'nun Okay Yokuşlu için somut adımlar attığı yazıldı. Haberde İngiltere'den Fulham'ın ve Türkiye'den Galatasaray'ın da oyuncuyu istediği ancak Yokuşlu'nun ülkesine dönmek istemediği belirtildi.

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👉 RODRIGO DOURADO

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda öncelikli olarak orta sahaya takviye yapacağı ifade ediliyor. Aslan'ın listesinde Brezilyalı futbolcu Rodrigo Dourado olduğu öne sürülmüştü. Peki, Galatasaray teklif yaptı mı?

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🔥 GEDSON FERNANDES

Fatih Terim'in gözdesi Gedson Fernandes için girişimler sürüyor. Ancak Benfica'da genç futbolcunun durumuna, yeni gelecek teknik direktörün karar vermesi beklenecek. Bu durum transferin gecikmesine sebep oluyor.

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